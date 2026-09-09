¿Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero serán padres otra vez? Foto causa revuelo en redes

Ana Paula Consorte dejó en 'shock' a sus fans tras publicar una curiosa ecografía. (Foto: Ana Paula Consorte / IG)

La brasileña sorprendió a sus seguidores con inusual anuncio en redes sociales. La imagen no tardó en viralizarse.

Ana Paula Consorte sorprendió a sus seguidores al compartir una particular imagen de una ecografía en sus redes sociales. La publicación llamó rápidamente la atención, especialmente porque semanas atrás habían surgido rumores sobre un posible tercer embarazo junto a Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte publicó peculiar imagen en medio de rumores de embarazo

La imagen generó todo tipo de interpretaciones debido a un curioso detalle. En la ecografía, lo que aparentaría ser el bebé aparece acompañado por dos frascos de perfume, una referencia que estaría relacionada con la marca de fragancias de la modelo.

Precisamente, Ana Paula realizó la publicación en colaboración con su propia marca de perfumes, por lo que varios usuarios consideraron que se trataría de una estrategia de marketing para promocionar sus productos.

Sin embargo, otros seguidores tomaron la imagen de una manera distinta y comenzaron a especular con la posibilidad de que se tratara de un anuncio relacionado con la llegada de mellizos. Los comentarios no tardaron en aparecer en la publicación.

(Foto: Ana Paula Consorte / IG)

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“Dos bebés, hombre y mujer”, “¿Es IA?”, “Felicidades por las nuevas fragancias” y “Buen marketing” fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, evidenciando las diferentes interpretaciones que provocó la curiosa fotografía.

Los rumores sobre un nuevo embarazo de Ana Paula comenzaron en agosto, cuando el programa 'Amor y Fuego' señaló que la modelo brasileña estaría esperando su tercer hijo con Paolo Guerrero.