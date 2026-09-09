Junior Silva le dice adiós a su 'hijo' y deja desgarrador mensaje en redes

Junior Silvia lamentó el fallecimiento de su 'hijo' de cuatro patas. (Foto: Latina)

Junior Silva no pudo ocultar su tristeza y compartió unas sentidas palabras que rápidamente generaron reacciones.

Junior Silva atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras despedirse de Bronco, su mascota de 14 años, a quien consideraba como un hijo. El artista utilizó sus redes sociales para comunicar la triste noticia con un conmovedor mensaje.

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Junior Silva reveló que su mascota falleció

Durante los últimos meses, Junior había mostrado a sus seguidores el cuidado y dedicación que tenía con Bronco debido a su avanzada edad. A través de sus publicaciones, también buscó generar conciencia sobre la importancia de acompañar y proteger a las mascotas durante su etapa adulta.

Sin embargo, este martes 8 de setiembre, Bronco falleció. El actor contó que su perrito dejó de sentir los dolores que lo aquejaban y, en medio de una emotiva despedida, imaginó que su fiel compañero emprendía un nuevo camino junto a Leonardo, otra de sus mascotas que ya había fallecido.

"Mi corazón lo tengo destrozado", expresó Junior Silva al describir el difícil momento que atraviesa. Pese al profundo dolor por la pérdida, aseguró que mantiene la esperanza de reencontrarse algún día con su querido compañero de cuatro patas.

(Foto: Junior Silva/ IG)

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El actor también recordó los más de 14 años que compartió junto a Bronco y agradeció cada momento vivido a su lado. Con palabras llenas de amor, aseguró que siempre llevará en su memoria a quien fue una parte importante de su vida.

La publicación de Junior Silva rápidamente generó numerosas muestras de cariño y solidaridad. Varios artistas y seguidores se hicieron presentes en sus redes sociales para acompañarlo en este complicado momento y enviarle mensajes de fuerza tras la partida de Bronco.