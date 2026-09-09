Pamela López aseguró que sus gastos superan la pensión que recibe de Christian Cueva

Pamela López aseguró que gasta más de lo que recibe de Cueva. Foto: captura YouTube

La empresaria trujillana aseguró que el monto de la pensión que recibe de su expareja Christian Cueva no es suficiente para cubrir sus gastos.

Pamela López contó que actualmente se hace cargo de gran parte de los gastos de sus hijos y aseguró que la pensión que recibe de Christian Cueva no alcanza para cubrir todas las necesidades de su familia. La influencer dejó claro que también tiene que generar sus propios ingresos para poder responder por los gastos del hogar.

En conversación con ‘Amor y Fuego’, Pamela explicó que divide su tiempo entre la maternidad y distintos trabajos con los que busca salir adelante. Además, remarcó que considera importante que sus hijos mantengan una relación cercana con su padre.

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Pamela López reveló que le pidió a Cueva que pase más tiempo con sus hijos

Pamela López contó que su carga de trabajo ha aumentado y que, por eso, considera necesario que Christian Cueva también pueda compartir más tiempo con sus hijos, más allá de las disputas legales que aún mantienen.

“Estoy moviéndome muchísimo, trabajo muchísimo, no solamente dentro de casa, sino fuera de ella. Para mí es importante que pase tiempo de calidad con su progenitor, con su papá. Ese vínculo va a ser de por vida”, expresó. Además, contó que le hizo un pedido directo al futbolista: “Entonces, le pedí, por favor, que me ayude los fines de semana”.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

Pamela López aseguró que gasta más de lo que recibe de Cueva

En otro momento de la entrevista, Pamela López rechazó depender económicamente de Christian Cueva y aseguró que trabaja para cubrir los gastos de sus hijos. “A mí no me da dinero, a mí no me mantiene, a mí no me compra nada. Yo trabajo, y trabajo muchísimo, y gasto más que la pensión que manda el padre de mis hijos”, señaló.

La trujillana también contó que se hace cargo de sus tres hijos menores y que continúa apoyando a su hija mayor, quien estudia en Trujillo. “Yo me ocupo al 100 % de tres menores y tengo una cuarta hija que es universitaria, que está ahí en Trujillo, que no he dejado de ser mamá. Entonces, el tema de dinero creo que le he demostrado: no tengo nada a mi nombre, a mí no me dejaron nada. Estuve tres años casada y no tengo absolutamente nada que me respalde”, agregó.