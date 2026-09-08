Isabella Ladera mostró su figura postparto y encendió las redes con su viral baile

Isabella Ladera causó furor con su sensual baile. Foto: Instagram

La pareja de Hugo García, Isabella Ladera, no dudó en mostrar su figura tras dar a luz y presumirlo en redes sociales.

La maternidad ha significado una etapa llena de cambios para Isabella Ladera, quien volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrarse con un ajustado conjunto deportivo azul marino. La modelo compartió varias historias frente al espejo, dejando ver cómo luce su figura después de dar a luz a su segundo hijo, Koa, fruto de su relación con Hugo García.

Isabella Ladera reflexionó sobre su figura postparto

Más allá de su look, lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue la divertida confesión que hizo sobre los cambios que notó en su cuerpo tras el embarazo. Isabella decidió tomarse con humor esta nueva etapa y habló con total naturalidad sobre una de las transformaciones físicas que más le ha costado asimilar.

“Dios mío, qué caderas me quedaron, jajajajaja, no me acostumbro”, escribió la influencer mientras se observaba frente al espejo. Su espontáneo comentario generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que comparte detalles de su etapa postparto.



(Foto: Instagram)

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Isabella Ladera causó furor con su sensual baile

Isabella Ladera no se quedó solo con mostrar los cambios de su figura, sino que también decidió compartir un video en el que aparece bailando frente a la cámara. Con movimientos suaves y una actitud muy segura, la modelo dejó ver lo cómoda que se siente con su nueva silueta.



(Fuente: Instagram)

Durante el clip, Isabella se mostró sonriente y confiada, destacando especialmente el cambio en sus caderas tras el embarazo. La pareja de Hugo García volvió a demostrar que vive esta nueva etapa con naturalidad y mucha seguridad en sí misma.