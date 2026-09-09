Ricardo Mendoza reveló que se sometió a una vasectomía y explicó por qué tomó la decisión

Ricardo Mendoza contó que se hizo la vasectomía en pleno show de 'Hablando Huevadas'. Foto: captura YouTube

El comediante sorprendió a todos en el último show con Jorge Luna al contar frente a su público que se hizo la vasectomía.

Ricardo Mendoza dejó a más de uno sorprendido al contar que se realizó una vasectomía. La confesión se dio durante uno de los recientes shows de ‘Hablando Huevadas’, donde habló del tema frente al público junto a su amigo y compañero Jorge Luna.

La revelación llamó la atención de los asistentes, sobre todo porque el comediante ya ha formado una familia junto a Katya Mosquera. Mendoza también contó algunos detalles sobre el procedimiento y explicó qué lo llevó a tomar esta decisión en esta nueva etapa de su vida.

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Ricardo Mendoza contó que se hizo la vasectomía

Ricardo Mendoza contó frente a su público que decidió someterse a una vasectomía y soltó la confesión sin rodeos. “Me hice la vasectomía”, dijo durante el show, provocando la rápida reacción de Jorge Luna. “Quiero felicitarte de verdad”, respondió su compañero, antes de bromear con una pregunta que desató las risas: “¿En algún lugar guardaste todo?”.

Entre bromas, Ricardo Mendoza también dio algunos detalles del procedimiento y aclaró que todo fue bastante rápido. “Me hice la vasectomía el martes, fue ambulatorio”, explicó, contando así que no necesitó estar internado y que lo hizo después de su matrimonio con Katya Mosquera.



(Fuente: Hablando Huevadas)

¿Por qué Ricardo Mendoza se hizo la vasectomía?

Ricardo Mendoza contó que tomó la decisión de hacerse la vasectomía porque siente que su familia ya está completa. El comediante explicó que tiene dos hijos: el pequeño que tuvo junto a Katya Mosquera y el hijo mayor de su esposa, a quien también considera parte importante de su hogar.

“Dije ya está, (tengo dos hijos) no necesito más. Me encanta lo que estoy viviendo y así lo quiero. Así que fui y me hice la vasectomía”, expresó Mendoza durante el show de ‘Hablando Huevadas’ junto a Jorge Luna. Con esta confesión, para el comediante, la familia que ha formado con Katya Mosquera es suficiente y atraviesa una etapa que, según contó, disfruta tal como está.