André Bankoff, esposo de Cachaza, respondió a polémicas declaraciones de Rafael Cardozo sobre su boda

Carol Reali, más conocida como Cachaza, y André Bankoff se casaron el último fin de semana. Foto: Instagram

El esposo de Cachaza no dudó en pronunciarse sobre las expresiones de Rafael Cardozo relacionadas a su boda.

La boda civil de Carol Reali, más conocida como Cachaza, y André Bankoff llamó la atención del público y también provocó comentarios de personas cercanas a la modelo. Uno de ellos fue Rafael Cardozo, expareja de la brasileña, quien fue consultado sobre el matrimonio y decidió marcar distancia del tema.

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¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre la boda de Cachaza?

Antes de la ceremonia, Cardozo conversó con el programa ‘Arriba Mi Gente’ y señaló que no considera adecuado opinar sobre la nueva etapa sentimental de Cachaza. Para él, su condición de expareja es razón suficiente para mantenerse al margen de sus decisiones personales.

“Yo soy ex. Ex no tiene que opinar. No, no, no opino”, expresó Cardozo. Además, indicó que tampoco esperaría comentarios de exparejas dentro de su relación actual: “Yo con mi novia y yo no quiero la bendición de su ex, no lo quiero. Entonces, yo tampoco le voy a dar mi bendición... Yo soy el ex. Pum, salta. No funcionó. Pum, ya está con otro y entonces punto. No opino, no deseo nada. Soy ex. Ex no opina”.

¿Qué dijo André Bankoff sobre lo dicho por Rafael Cardozo?

André Bankoff reaccionó de manera breve a una publicación de Infobae Perú en Instagram, donde se recogían las declaraciones de Rafael Cardozo sobre el matrimonio de Cachaza. El brasileño evitó entrar en polémicas y respondió con un mensaje cordial: “Gracias por todo cariño, Dios los bendiga siempre”.



(Foto: Instagram Infobae)

Su comentario apareció después de que Cardozo fuera consultado por la boda de su expareja y dejara claro que prefería no involucrarse en esta nueva etapa de su vida. El exchico reality sostuvo que, al ser parte del pasado de Cachaza, no le corresponde opinar sobre su actual relación sentimental.