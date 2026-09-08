Mario Hart y Korina Rivadeneira protagonizan inesperado reencuentro tras su separación

Korina Rivadeneira y mario Hart celebraron juntos el cumpleaños de su hija mayor. (Foto: Mario Hart - Korina Rivadeneira / IG)

Tras su separación y los momentos tensos que protagonizaron, la expareja volvió a coincidir en una fecha muy especial.

Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a coincidir públicamente en una fecha muy especial para su familia. La expareja dejó de lado sus diferencias para celebrar juntos los seis años de su hija mayor, en una reunión que reunió a familiares y amigos cercanos.

La celebración se realizó el domingo 6 de septiembre en la casa de Korina Rivadeneira. La modelo venezolana se encargó de preparar cada detalle para sorprender a la pequeña, desde la decoración y el vestuario elegido especialmente para la ocasión.

Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen juntos tras separación

La emoción de la niña quedó registrada en las redes sociales de Korina, quien compartió el momento en que su hija despertó y descubrió la sorpresa preparada por su cumpleaños. Desde las primeras horas del día, la actriz mostró algunos detalles de la celebración.

Mario Hart, por su parte, apareció en redes durante la tarde, cuando la fiesta ya se encontraba en pleno desarrollo. La temática elegida fue ‘Toy Story’, por lo que Korina lució un atuendo inspirado en la popular película, mientras que el piloto optó por un look más casual.

(Foto: Mario Hart/ IG)

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Mario y Korina se dejaron ver juntos junto a su hija. Ambos participaron del tradicional 'Feliz cumpleaños' y posaron para fotografías familiares.

Aunque cada uno realizó publicaciones individuales en sus respectivas redes sociales, también compartieron imágenes en las que aparecen juntos durante la celebración. Este reencuentro familiar ocurre después de que ambos hicieran públicas sus diferencias tras el final de su relación.