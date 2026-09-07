Cachaza se casó con brasileño André Bankoff: así fue la sorpresiva reacción de su ex Rafael Cardozo

Rafael Cardozo hizo una publicación tras la reciente boda de su ex Cachaza. Foto: Instagram

Rafael Cardozo tuvo una larga relación de 11 años con Cachaza. Te contamos cómo reaccionó el brasileño ante la boda de su ex.

Cachaza se casó con el actor brasileño André Bankoff y compartió la feliz noticia con sus seguidores a través de Instagram. La exchica reality publicó varias imágenes de la ceremonia civil, mostrando uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa que ambos viven como pareja.

La boda se realizó meses después de que anunciaran que están esperando a su primer bebé. En sus publicaciones, ambos expresaron su amor, gratitud y fe en Dios, además de destacar que su relación se ha construido con respeto, compañerismo y mucha complicidad.

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¿Cómo reaccionó Rafael Cardozo tras la boda de Cachaza y André Bankoff?

La relación de Rafael Cardozo y Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza, fue una de las más mediáticas y duraderas de la farándula peruana. Juntos compartieron más de 11 años de relación e incluso compraron 3 terrenos en Chilca. Sin embargo, su historia de amor terminó de manera sorpresiva en septiembre de 2022.

Por ello, gran intriga ha generado entre los fans de los exchicos reality la reacción de Rafael Cardozo ante la reciente boda de su expareja Cachaza con el actor brasileño André Bankoff.

A través de sus historias de Instagram, Rafael Cardozo hizo una publicación en donde aparentemente le hace una broma a un amigo con la frase “no llores, amigo”. Lejos de mostrarse triste o preocupado, el brasileño también se animó a hacer unos graciosos pasos de baile.



(Foto: Instagram)

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Rafael Cardozo ya no quiere hablar de Cachaza

Anteriormente, durante una entrevista en ‘Arriba mi gente’, Rafael Cardozo dejó claro que prefiere no meterse en la vida sentimental de Cachaza. El brasileño señaló que, al ser su expareja, considera que no le corresponde opinar sobre la relación que ella mantiene actualmente.

“Yo soy ex. Ex no tiene que opinar. No, no, no opino”, afirmó Cardozo. Luego agregó que tampoco espera la aprobación de exparejas en su propia relación: “Yo con mi novia y yo no quiero la bendición de su ex, no lo quiero. Entonces, yo tampoco le voy a dar mi bendición... Yo soy el ex. Pum, salta. No funcionó. Pum, ya está con otro y entonces punto. No opino, no deseo nada. Soy ex. Ex no opina”.