Karla Tarazona sorprende con tatuaje relacionado con Christian Domínguez

Karla Tarazona se tatuó la fecha de su matrimonio con Christian Domínguez. (Foto: Karla Tarazona/ IG)

Karla Tarazona sorprendió al revelar el significado de su nuevo tatuaje relacionado con Christian Domínguez.

Karla Tarazona sorprendió al mostrar su nuevo tatuaje, el cual tiene un significado especial relacionado con su matrimonio con Christian Domínguez. La conductora decidió plasmar en su piel la fecha en que ambos se casaron por civil.

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Karla Tarazona se tatuó la fecha de su boda con Christian Domínguez

El diseño lleva la fecha “02-06-2026” en líneas finas y está acompañado por un pequeño corazón rojo. Tarazona mostró el tatuaje en sus redes sociales y luego confirmó el significado ante las cámaras de Amor y Fuego.

"Me puse un tatuaje con la fecha de matrimonio", comentó la conductora. Además, explicó que esta vez prefirió un diseño más sencillo y diferente al que llevó años atrás.

Y es que Karla ya había tenido un tatuaje relacionado con Christian Domínguez. Durante su anterior relación, se tatuó el nombre completo del cantante en la espalda, pero decidió eliminarlo después de que ambos terminaran por una infidelidad.

(Foto: Amor y Fuego)

Ahora, la presentadora aseguró que no se arrepiente de haber elegido la fecha de su matrimonio. "No me arrepentiría. ¿Por qué me arrepentiría?", expresó al hablar sobre su nuevo tatuaje.

La decisión generó comentarios divididos en redes sociales. Algunos usuarios tomaron con simpatía el detalle, mientras que otros cuestionaron que volviera a tatuarse algo relacionado con el cantante.Pese a las críticas, Karla se mostró tranquila.