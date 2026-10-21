Hugo García se emocionó por su hijo con Isabella Laderas y confesó cómo le cambió la vida

Hugo García también respondió si tendría otro hijo con Isabella Ladera. Foto: Instagram

Tras hacer su vida en Estados Unidos junto a Isabella Ladera y su hijo Koa, Hugo García regresó al Perú.

Hugo García vive una de las etapas más bonitas de su vida desde que se convirtió en padre de Koa, su primer hijo junto a Isabella Ladera. El exchico reality regresó al Perú para participar en una competencia deportiva y aprovechó su visita para contar cómo está viviendo esta nueva experiencia.

Hugo García se derrite por su hijo Koa

Durante una entrevista con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Hugo García se mostró muy emocionado al hablar de su pequeño de tres meses. El modelo peruano confesó que la llegada de su hijo cambió por completo su vida y sus prioridades, pues ahora toda su atención está puesta en él.

“Literal, mi vida le pertenece. Hoy mi vida gira en torno a él y para él. Es el amor de mi vida, es un amor que, como te dije, no se puede poner en palabras”, expresó Hugo García, dejando en claro la felicidad que siente al disfrutar de su nueva faceta como papá.

Asimismo, Hugo García contó que convertirse en padre le hizo entender el amor tan especial que se siente por un hijo, algo que antes solo había escuchado de sus familiares. “Realmente hoy aprendí lo que te dicen los papás cuando eres chiquito, de que un amor de hijo es insuperable. Así que nada, solo tengo palabras de amor para él y que me muero por él”, agregó el exchico reality.



(Fuente: Willax)

Hugo García respondió si tendría otro hijo con Isabella Ladera

Por otro lado, Hugo García fue consultado sobre la posibilidad de tener más hijos con Isabella Ladera. El exchico reality no descartó agrandar su familia en el futuro, pero aseguró que, por el momento, quiere disfrutar al máximo de su pequeño Koa y de Mía, la hija mayor de la influencer venezolana.

“Déjame disfrutar a mi Koa. Estamos felices con Koa. Nunca digas nunca porque no sabes qué puede pasar, pero ahorita estamos enfocados, en nuestra familia, en los niños y tenemos una princesa también”, señaló el popular ‘Baby Hugo’, dejando abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre.