¡Guerra de realities! La ‘Reina Madre’ reveló que ‘EEG’ busca llevarse a los nuevos talentos de ‘Combate’

La ‘Reina Madre’ reveló cómo se habría filtrado la información. Foto: composición IA/captura YouTube

La ‘Reina Madre’ sorprendió al revelar que algunos participantes preseleccionados para ‘Combate 2026’ habrían recibido propuestas de ‘Esto es guerra’.

¡Se encendió la polémica entre ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’! Marisol Crousillat, conocida como la ‘Reina Madre’, sorprendió durante su participación en el programa de María Pía Copello al revelar que la producción de ‘Esto es guerra’ estaría intentando captar a los nuevos talentos que fueron preseleccionados para el esperado regreso de ‘Combate’ en 2026.

Marisol Crousillat reveló que EEG se quiere jalar a sus nuevos talentos

Durante una entrevista en el programa de María Pía Copello, la productora general de ‘Combate’ contó cómo comenzó a notar esta situación luego del casting masivo que realizaron para encontrar nuevos talentos.

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Según explicó Marisol Crousillat, todo empezó cuando algunos jóvenes que participaron en las audiciones se volvieron populares en las redes sociales. “Bueno, desde que se hizo el casting masivo, hubo algunas imágenes de nuestros talentos que se viralizaron en redes sociales. Estos chicos empezaron a recibir propuestas de ‘Esto es guerra’”, señaló. Además, aseguró que se trataba de personas que nunca habían participado en televisión, pero que llamaron la atención luego de aparecer en TikTok.

La ‘Reina Madre’ también contó que, ante esta situación, decidieron tomar mayores precauciones con los participantes que avanzaban en el proceso de selección. Sin embargo, reveló que algunos jóvenes que ya estaban preseleccionados para ‘Combate 2026’ comenzaron a recibir invitaciones para el casting de ‘Esto es guerra’, pese a que la producción del reality tenía casi todos los contratos firmados.



(Foto: Podcast 'Sin + Que Decir)

La ‘Reina Madre’ reveló cómo se habría filtrado la información

Por otro lado, María Pía Copello le preguntó cómo habría llegado la información de los participantes a la producción del programa competidor. “No tengo la menor idea. De verdad, no sé cómo llegó esa información”, respondió Marisol Crousillat.

La productora consideró que los propios jóvenes pudieron haber comentado su participación en las dinámicas, en las que estuvieron alrededor de 300 personas. Finalmente, descartó sospechar de su equipo de trabajo y aseguró: “Confío plenamente en mi equipo de producción”.