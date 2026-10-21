¿Cuándo se estrena Combate y quiénes serían sus conductores? Esto se conoce por ahora

Comabate se estrenaría el 7 de noviembre por la señal de ATV. (Foto: IA)

Se reveló quiénes serán los nuevos conductores de Combate y desde cuánto estarían al aire por la señal de ATV.

Combate vuelve a generar expectativa tras las revelaciones de Pati Lorena. La influencer compartió detalles sobre la nueva temporada y dio pistas sobre quiénes estarían al frente del programa y cuándo se estrenaría por la señal de ATV.

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Combate: ¿Quiénes serán los conductores?

A través de un video publicado en TikTok, Pati Lorena aseguró que Renzo Schuller y María Pía Copello son los elegidos para conducir la nueva temporada de Combate. Incluso, afirmó que ambos ya tendrían sus contratos firmados, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La influencer también mencionó a Diana Sánchez e Israel Dreyfus como posibles co-conductores. La participación de estas figuras ha despertado el interés de los seguidores, pues varios de ellos están vinculados a la historia del reality.

(Foto: Patty Lorena / IG)

Según Pati Lorena, el programa volvería a las pantallas el lunes 9 de noviembre. Además, comentó que la producción estaría preparando una escenografía de grandes dimensiones, similar a un estadio.

"Esa fecha la escenografía estará lista, dicen que es como un estadio, es gigante (...) Combate se viene con todo", expresó en su publicación. No obstante, la fecha de estreno aún está pendiente de confirmación oficial.