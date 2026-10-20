Tiktoker Zully reveló el aparatoso accidente que sufrió y sorprendió al aparecer en silla de ruedas

La tiktoker Zully confesó que tiene más de 40 puntos. (Foto: Zully /IG)

¡Nadie imaginó que terminaría así! Zully reapareció en silla de ruedas y dejó a todos sorprendidos al revelar cómo sucedió el accidente.

Zully preocupó a sus seguidores al reaparecer en silla de ruedas durante una entrevista con el programa 'América Hoy'. La influencer contó que sufrió un aparatoso accidente mientras realizaba una mudanza y terminó con varias heridas en el cuerpo.

Zully sufrió un grave accidente que la dejó en silla de ruedas

Según relató, el accidente ocurrió cuando un espejo cayó sobre ella y le provocó múltiples cortes. La parte más afectada fue su pierna derecha, donde los médicos tuvieron que colocarle más de 40 puntos de sutura debido a la gravedad de las heridas.

“Estoy aquí, en mi nuevo hogar, pero esta vez estoy en mi silla de ruedas. No se me pongan tristes, porque yo vengo con fuerza", expresó Zully frente a las cámaras del programa, dejando en claro que mantiene una actitud positiva pese al difícil momento que atraviesa.

(Foto: América TV)

La creadora de contenido explicó que todavía no puede caminar con normalidad, pues necesita que sus heridas cicatricen. Además, reveló que la lesión en la parte posterior de la rodilla es bastante grande, por lo que debe tener paciencia durante su recuperación.

En medio de esta situación, Zully cuenta con el apoyo y los cuidados de su padre y su hermana, quienes la acompañan durante estos días. Aunque el accidente le ha impedido realizar sus actividades con normalidad, la tiktoker se mostró optimista y aseguró que seguirá adelante.