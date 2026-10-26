Angie Arizaga pasó tremendo susto en China tras accidente y Jota Benz reveló su estado de salud

Angie Arizaga sufrió un pequeño accidente mientras se trasladaba en bicicleta. (Foto: Angie Arizaga / IG)

Angie Arizaga encendió las alarmas durante sus vacaciones y Jota Benz sorprendió al revelar cómo terminó todo.

Angie Arizaga se encuentra de vacaciones en China junto a su prometido, Jota Benz, y su pequeño hijo Mateito. La pareja comparte en redes sociales los momentos más especiales de su viaje, pero una inesperada caída de la exchica reality generó preocupación entre sus seguidores.

Angie Arizaga sufrió aparatosa caída en China

El incidente quedó registrado en un video grabado por Jota Benz, quien captaba el recorrido en bicicleta cuando Angie perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al suelo. Por fortuna, la vía se encontraba despejada de vehículos y todo quedó en un susto.

Tras lo ocurrido, el exchico reality compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y contó cómo se encontraba la madre de su hijo. Además, explicó que lo que inicialmente fue un momento de angustia terminó provocando risas entre ambos.

"Empezó como un susto, pero terminó en risas y carcajadas. A veces así es como hay que tomarse la vida, caer y levantarse. Mi vida (Angie Arizaga) está sanita y enterita. Posdata: la bicicleta también", escribió Jota en su publicación.

(Foto: Jota / IG)

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Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes comentaron el accidente con humor y también expresaron su preocupación por la influencer. "Reina, recuerda que el próximo año es la boda y te necesitamos enterita", "La pista quería la firma de Angie", fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, Angie Arizaga y Jota Benz continúan disfrutando de sus vacaciones familiares en China. Aunque la caída los tomó por sorpresa, el exchico reality dejó claro que la influencer se encuentra bien y que ambos pudieron tomar lo sucedido con buen humor.