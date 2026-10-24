Nicola Porcella no dudó en aconsejar a Guty Carrera tras triunfar en Top Chef VIP: ¿qué pasó?

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5 y se llevó US$ 200 mil. Foto: Instagram

Nicola Porcella y Guty Carrera fueron compañeros en ‘Esto es guerra’ y ahora destacan en la televisión internacional.

Guty Carrera atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras coronarse ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, reality de cocina de Telemundo en el que se llevó un premio de 200 mil dólares. Su triunfo generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Nicola Porcella, quien no dudó en felicitarlo públicamente.

Nicola Porcella y su consejo a Guty Carrera

A través de Instagram, Nicola Porcella reaccionó a una publicación de Guty Carrera con varios emojis de aplausos, demostrando su alegría por el logro del también modelo peruano. El gesto no pasó desapercibido y Guty decidió responderle con un cariñoso mensaje: "Nicola querido!! Gracias hermano! Arriba Perú PE".

PUEDES VER: Alessia Rovegno preocupa a sus fans por su salud y Magaly reflexiona sobre lo que ocurriría con la modelo

Sin embargo, la interacción no terminó ahí. Nicola Porcella volvió a responderle y aprovechó la oportunidad para dejarle un consejo que llamó la atención: "sigue demostrando hermano te mando un abrazo!". Con estas palabras, el exchico reality lo animó a continuar destacando y demostrando su talento.

Este intercambio de mensajes dejó en evidencia la buena relación que mantienen Nicola Porcella y Guty Carrera, quienes han logrado abrirse camino en la televisión internacional. Como sabe, ambos fueron compañeros durante varias temporadas en el reality de competencia ‘Esto es guerra’.



(Foto: Instagram)

Guty Carrera ganó Top Chef VIP 5 y se llevó US$ 200 mil

El pasado 19 de octubre, Guty Carrera se coronó ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality de cocina de Telemundo, y se llevó un premio de 200 mil dólares. El actor y modelo peruano logró imponerse en una emocionante final frente a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

Durante la última competencia, Guty Carrera sorprendió al jurado con un innovador postre llamado 'Entre nubes andinas', inspirado en las alturas de los Andes. Su preparación incluyó detalles que buscaban recrear la lluvia y ofrecer una "experiencia sensorial completa", según explicó el propio modelo.