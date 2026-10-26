Murió famoso streamer a los 30 años: Ibai Llanos y AuronPlay lo despidieron con emotivos mensajes

‘El Komanche’ fue encontrado sin vida. Foto: Instagram

La inesperada partida del creador de contenido ha dejado conmocionados a sus amigos.

El mundo de los streamers está de luto tras conocerse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, más conocido como ‘El Komanche’, a los 30 años. La triste noticia se dio a conocer este lunes y causó gran conmoción entre sus seguidores y compañeros de la comunidad digital, quienes lamentaron la inesperada partida del creador de contenido.

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‘El Komanche’ fue encontrado sin vida

El fallecimiento de ‘El Komanche’ fue confirmado por su representante, Byron Reyes. Según se informó, el popular youtuber fue encontrado sin vida el domingo en una vivienda ubicada en Monterrey, México. La noticia sorprendió a sus fanáticos, quienes comenzaron a expresar sus condolencias a través de las redes sociales.

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido reveladas. Sin embargo, su representante compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde recordó los proyectos que tenían pendientes y reflexionó sobre los comentarios negativos que reciben los creadores de contenido en Internet. “El bullying a cualquier escala no es un juego”, expresó Byron Reyes en su despedida.

Ibai Llanos y AuronPlay despidieron a ‘El Komanche’

Ibai Llanos fue uno de los primeros creadores de contenido en pronunciarse tras la muerte de ‘El Komanche’, con quien mantenía una cercana amistad. A través de sus historias de Instagram, el popular streamer español le dedicó unas emotivas palabras de despedida y expresó su apoyo a la familia. “Descanza en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos”, escribió.

Por su parte, AuronPlay también se mostró muy afectado por la partida de su amigo y sorprendió al revelar que habían conversado pocos días antes de su fallecimiento. "Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando", expresó el reconocido youtuber, dejando en evidencia el dolor que le causó esta inesperada pérdida.



(Foto: Instagram)

Además, AuronPlay recordó un gesto especial que tuvo ‘El Komanche’ con él durante el verano pasado, después de La Velada del Año. Según contó, el streamer decidió cambiar sus vuelos y quedarse algunos días en su casa en lugar de regresar a México, pues se había dado cuenta de que su amigo estaba pasando por un momento difícil. Un recuerdo que demuestra el cariño y la amistad que compartían.