Angie Jibaja es llevada a una comisaría tras altercado en un hotel

La controvertida modelo fue captada dentro de una dependencia policial luego de protagonizar un altercado. Reaccionó de forma agresiva al notar que estaba siendo grabada.
Angie Jibaja vuelve a estar en el centro de la atención. La modelo, quien recientemente regresó al Perú, fue protagonista de un nuevo incidente que terminó con su presencia en una comisaría, según reveló el avance de 'Magaly TV La Firme'.
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Angie Jibaja fue detenida por agredir a trabajadora
En las imágenes difundidas por el programa se observa a Jibaja siendo grabada por una presunta trabajadora de un hotel. En ese momento, la modelo reacciona visiblemente alterada y golpea la cámara del celular, generando un tenso enfrentamiento.
Tras el incidente, Angie Jibaja fue captada dentro de una dependencia policial. Las cámaras del espacio conducido por Magaly Medina la registraron de espaldas mientras permanecía en las instalaciones de la comisaría.
"Angie Jibaja vuelve a las andadas. Agrede a trabajadora de hotel y termina en comisaría", se escucha en la promoción del programa emitida este lunes 20 de julio, adelantando las imágenes del polémico episodio.
(Foto: ATV)
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Hasta el momento se desconocen las circunstancias que habrían provocado la reacción de la modelo, por lo que se espera que 'Magaly TV La Firme' revele más detalles sobre lo ocurrido en su próxima edición.
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