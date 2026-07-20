¿Pablo Heredia y Ale Fuller retomaron su romance? El actor rompió su silencio

Pablo Heredia y Ale Fuller tuvieron una mediática relación en el pasado. Foto: Instagram

¿Se encendió nuevamente la llama del amor? El actor argentino habló y aclaró cuál es su actual vínculo con Ale Fuller.

Pablo Heredia volvió a estar en el centro de la polémica luego de ser relacionado con Ale Fuller. Todo comenzó por unas imágenes difundidas en redes sociales, en las que ambos habrían sido vistos saliendo juntos de un cine.

¿Qué dijo Pablo Heredia sobre Ale Fuller?

Ante los rumores, la periodista Naty Julca se comunicó con el actor para preguntarle si estaba iniciando una relación con Ale Fuller. Además, le recordó que actualmente está soltero, luego de terminar su vínculo con Shirley Arica.

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Durante la conversación, la periodista le escribió: “En las imágenes te vemos junto a Ale Fuller en el cine, el día de ayer viernes... ¿Estás empezando a salir? Porque finalmente tú estás soltero, ya que dejaron claro tú y Shirley que ya no están saliendo”.

Pablo Heredia negó que exista un romance y respondió de manera directa: “No para nada. Somos amigos”. Sin embargo, no desmintió completamente la supuesta salida al cine con su expareja. Cuando le preguntaron si había retomado su amistad con la actriz, contestó brevemente: “Hace tiempo”.



(Fuente:NatyJulcaTV)

Pablo Heredia y Ale Fuller juntos en una salida al cine

El creador de contenido Ric La Torre compartió unas imágenes en las que aparecen Pablo Heredia y Ale Fuller juntos en un cine ubicado en Miraflores. La inesperada aparición de ambos llamó rápidamente la atención y despertó diversos comentarios en redes sociales.

Según lo señalado por el tiktoker, los actores habrían acudido a una función de la película “La odisea”. El supuesto encuentro sorprendió a sus seguidores, ya que no se esperaba verlos compartiendo públicamente.