Gisela Valcárcel confesó cómo tomó la entrevista entre su hija Ethel Pozo y Magaly Medina

Gisela Valcárcel dijo qué sintió al saber de la entrevista de Ethel con Magaly. Foto: captura YouTube

La exconductora Gisela Valcárcel también contó qué le dijo a Ethel Pozo cuando le comunicó que aceptó la entrevista de Magaly Medina.

La presencia de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina causó gran expectativa entre los televidentes y también generó muchas emociones en su familia. Ante la atención que provocó este encuentro, Gisela Valcárcel decidió contar cómo vivió la participación de su hija en el espacio conducido por su “eterna rival”.

Gisela Valcárcel dijo qué sintió al saber de la entrevista de Ethel con Magaly

Durante una entrevista con una radio local, la popular conductora reveló que Ethel le comunicó directamente que había aceptado la invitación de Magaly Medina. Gisela también quiso saber qué pensaba Julián Alexander, esposo de su hija, y aseguró que él estuvo de acuerdo con la decisión.

“Cuando me comentó que la había invitado Magaly a su programa y que ella había aceptado, no me dijo: ‘Lo estoy pensando’, hace años no me pregunta. Ella me dijo: ‘El día martes voy a estar en el programa de Magaly’ y me lo dijo por chat”, relató Gisela Valcárcel.

Aunque reconoció que sintió cierta preocupación, Gisela dejó que su hija tomara su propia decisión y le mostró su apoyo. “Yo le dije: ‘Alas y buen viento’, pero la verdad es que Dios sabe cuánto le he pedido que, por favor, la ayude, que tuviera las palabras claras para expresarse”, manifestó.



(Foto: Facebook)

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¿Qué dijo Gisela sobre el desempeño de Ethel ante Magaly Medina?

Lejos de sentirse incómoda por la entrevista, Gisela Valcárcel aseguró que quedó tranquila y satisfecha con la manera en que Ethel Pozo respondió a las preguntas de Magaly Medina. La popular ‘Señito’ valoró el desenvolvimiento de su hija y destacó la serenidad con la que afrontó el encuentro.

Además, Gisela resaltó que Ethel se mostró auténtica y sincera durante toda la conversación. “La vi, me causó ternura. Me pareció que habló con la verdad. Me pareció tierno que le pregunte al final: ‘Ya, ¿qué te parecí?’. Me pareció lo más tierno y me pareció inocente y me pareció honesto”, expresó.