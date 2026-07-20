Gisela Valcárcel reveló la razón por la que nunca mención a su exesposo, Javier Carmona

Gisela Valcárcel aclaró que no volverá a hablar de Javier Carmona. Foto: Facebook

Gisela Valcárcel presentó su libro, en el que habla de su exesposo Roberto Martínez. Por ello, muchos se preguntaron por qué no incluyó a Javier Carmona. Conoce qué dijo.

Gisela Valcárcel sorprendió al revelar por qué decidió no volver a hablar públicamente de su exesposo, el fallecido empresario Javier Carmona. La conductora explicó que este fue también el motivo por el que no incluyó detalles sobre esa relación en su nuevo libro.

Gisela Valcárcel explicó por qué no habla de Javier Carmona

La popular ‘Señito’ presentó este lunes su obra ‘El poder de ser tú’, en la que comparte diferentes momentos de su vida personal y profesional. Durante la conferencia de prensa, contó que uno de los capítulos está dedicado al proceso que atravesó después de separarse de Roberto Martínez.

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Sin embargo, los periodistas notaron que el libro sí menciona su primer matrimonio, pero no incluye información sobre Javier Carmona, quien fue su segundo esposo. Ante esta observación, Gisela decidió explicar la razón de su silencio.

La conductora señaló que tomó esa decisión por respeto a la familia de Javier Carmona y, especialmente, a su hija. “No lo he mencionado, eh, y no lo mencionaré, espero, por una sola razón, porque existe una niña preciosa que está creciendo y todas las familias tienen derecho a su propia historia. Por eso no lo menciono”, expresó.



(Foto: Facebook)

Gisela Valcárcel aclaró que no volverá a hablar de Javier Carmona

Gisela Valcárcel dejó claro que no considera adecuado volver a hablar públicamente de Javier Carmona, quien falleció en 2020. Según explicó, ambos lograron conversar en privado y resolver los asuntos que tenían pendientes.

“Las cosas que teníamos que decirnos nos las dijimos y no está aquí, ni siquiera aquí, para en este plano poder hablar de él. Me parecería de muy mal gusto de mi parte”, afirmó la conductora. Con estas palabras, reiteró que no incluirá ese episodio en su libro ni volverá a referirse al tema en futuras declaraciones.