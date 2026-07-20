Onelia Molina grita su amor por Kevin Díaz y lanza fuerte indirecta a Mario Irivarren

Onelia Molina no oculta su romance con Kevin y envía indirecta a Mario Irivarren. (Foto: Amor y Fuego)

Onelia Molina y Kevin Díaz no ocultan más su romance. La chica reality derrochó amor frente a las cámaras y dejó una indirecta que muchos relacionaron con Mario Irivarren.

Onelia Molina atraviesa un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional. La chica reality inauguró su salón de uñas rodeada de familiares y amigos, pero quien no pasó desapercibido fue Kevin Díaz, que la acompañó durante toda la celebración y le mostró su apoyo incondicional.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel confesó cómo tomó la entrevista entre su hija Ethel Pozo y Magaly Medina

Onelia Molina y Kevin Díaz se dan apasionado beso

Durante el evento, la odontóloga no ocultó el cariño que siente por el venezolano y aseguró que hoy ocupa un lugar muy importante en su vida. "Kevin es una persona súper importante. Si ahora está acá compartiendo conmigo y con mi familia, eso lo dice todo. Es una pieza clave en mi vida", declaró ante la prensa.

Onelia también confesó que vive una etapa llena de tranquilidad y felicidad, y atribuyó parte de ese bienestar a la presencia de Kevin Díaz. "Creo que este hombre le da un poquito más de brillo a mi vida. Me da tranquilidad y paz. Solo tengo cosas bonitas que decir de él", expresó.

La exchica reality incluso reveló los cariñosos apodos con los que llama a Kevin en la intimidad. "Churro, cosita, guapo, bebé", respondió entre risas cuando fue consultada por las cámaras de 'Amor y Fuego'.

(Foto: América TV)

Onelia Molina lanzó fuerte indirecta a Mario Irivarren

Aunque evitó mencionar directamente a su expareja Mario Irivarren, Onelia dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta. "Hay personas que te hacen sentir cosas en un mes lo que otras personas no te hacen sentir en muchos años. No es el tiempo, es la persona", afirmó.

Finalmente, cuando un reportero le recordó que en el pasado también hablaba con cariño de Mario Irivarren, Onelia marcó distancia y destacó que su actual pareja le transmite seguridad. "Creo que estoy con alguien que pone límites y tiene las cosas claras. No voy a comparar, pero hay una gran diferencia", puntualizó.

(Foto: Amor y Fuego)