Antonio Pavón rompió su silencio y dijo qué opina de la nueva pareja de Sheyla Rojas, Joaquín Ramírez

Pavón contó que aún mantiene una buena relación con Sir Winston. Foto: captura YouTube

El español fue uno de los invitados del podcast 'Sin más que decir' en donde no dudó en hablar del actual estado sentimental de su ex Sheyla Rojas.

Antonio Pavón regresó al Perú y sorprendió al hablar por primera vez sobre la relación amorosa de su expareja Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. Durante su participación en el podcast de María Pía Copello, el exchico reality español contó qué piensa del nuevo romance de la madre de su hijo.

¿Qué dijo Antonio Pavón sobre la nueva pareja de Sheyla Rojas?

El español fue uno de los invitados del podcast 'Sin más que decir', donde le preguntaron directamente por la nueva pareja de su ex Sheyla Rojas. Lejos de mostrarse incómodo, Antonio Pavón expresó su alegría por la relación. Sin embargo, llamó la atención al revelar que todavía no conoce personalmente a Joaquín Ramírez y que aún no han sido presentados oficialmente.

“Yo encantado. Todavía no tengo el gusto de conocerlo, pero me gustaría”, comentó Antonio Pavón, dejando en claro que no tiene ningún inconveniente con la nueva relación de la madre de su hijo. Incluso, el español sorprendió al enviarle un mensaje de bienvenida al excongresista: “Bienvenido a la familia”, agregó.



(Fuente: 'Sin más que decir')

Pavón contó que aún mantiene una buena relación con Sir Winston

En otro momento de la entrevista, Antonio Pavón fue consultado sobre su reciente aparición junto a Magaly Medina y Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas, durante un evento realizado en España. El torero español sorprendió al contar que mantiene una excelente amistad con el empresario mexicano, a pesar de que su relación sentimental con la modelo peruana llegó a su fin.

“Sí, por supuesto. Tengo muy buena relación con Sir Winston. Sí, nos queremos mucho, tenemos una bonita amistad porque la verdad que es una buena persona”, expresó Antonio Pavón. Además, dejó en claro que el cariño entre ambas familias continúa intacto. “Todos seguimos teniendo una buena relación. Sir Winston con Antoñito, con toda la familia y con Shey Shey, por supuesto, nos queremos”, agregó.