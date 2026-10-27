Nicola Porcella confesó por qué fue el más odiado del Perú: “Había mucha cizaña”

Nicola Porcella también recordó que el Estado peruano lo demandó. Foto: captura YouTube

El exchico reality Nicola Porcella recordó los polémicos momentos que vivió en Perú y reveló por qué era muy cuestionado.

Nicola Porcella sorprendió al contar por qué llegó a ser considerado uno de los hombres más odiados del Perú. Durante una reciente entrevista en México, el exchico reality recordó las críticas, polémicas y problemas laborales que enfrentó antes de abandonar el país. Además, aseguró que hubo situaciones que perjudicaron su imagen y que incluso le cerraron las puertas de la televisión peruana.

¿Por qué Nicola Porcella fue el más odiado del Perú? Esto dijo

El actual actor de telenovelas mexicanas reveló que su carrera atravesó uno de sus momentos más complicados cuando dos importantes marcas habrían condicionado su regreso a la pantalla chica. “A mí me sacaron de la televisión y prácticamente me prohibieron trabajar. Bueno, no me prohibieron, sino que hubo dos marcas grandes que dijeron: ‘Si Nicola entra a trabajar, nosotros no pisamos ningún programa de la televisora’”, contó.

Asimismo, Nicola Porcella reconoció que cometió errores durante su paso por la televisión peruana, pero considera que muchas de las críticas y comentarios en su contra fueron exagerados. “Sí, cometía errores, pero también fue mucho más lo que hablaban de mí. Había mucha cizaña”, manifestó en el programa mexicano ‘Miembros al aire’.



(Fuente: 'Miembros al aire')

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Nicola Porcella recordó que el Estado peruano lo demandó

Porcella también sorprendió al revelar que, después de salir del Perú durante la pandemia, recibió una demanda del Estado peruano. Según contó, todo comenzó cuando lo convocaron para participar en el reality mexicano ‘Guerreros’ y tuvo que buscar una alternativa para viajar. “Lo que pasa es que, cuando yo salí de viaje, era pandemia y a mí me llamaron para participar en 'Guerreros'. Entonces, yo dije: ‘¿Cómo salgo?’. Averigüé y me dijeron: ‘No, sí te puedes ir en un vuelo de repatriación’. Yo tenía dos nacionalidades”, explicó.

Nicola Porcella aseguró que fue acusado de utilizar un vuelo humanitario y de haber mentido ante las autoridades migratorias, aunque negó esa versión. “No, llegué en un vuelo pagado. Y el Estado peruano me demandó. O sea, me llegó una carta en la que me informaban que el Estado peruano me estaba demandando por haber utilizado un vuelo humanitario y haber mentido en Migraciones”, contó.