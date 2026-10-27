Magaly Medina lanzó 'picante' comentario contra Paolo Guerrero tras verlo en la Plaza de Acho

Magaly Medina reveló que el encuentro con Paolo Guerrero no le generó incomodidad. (FOTO: Magaly Medina - Paolo Guerrero / IG)

¡No se guardó nada! Luego de que un video los mostrara a metros de distancia, Magaly le puso picante al asunto y mandó a 'pagar su entrada' al delantero.

Magaly Medina y Paolo Guerrero llamaron la atención del público tras coincidir en la Plaza de Acho el pasado domingo 25 de octubre. El video viral mostraba al delantero caminando a pocos metros de la 'Urraca' , 18 años después de su conocido enfrentamiento legal.

Magaly Medina lanzó picante comentario contra Paolo Guerrero: "Que compre su entrada"

Fiel a su estilo, la conductora de ATV no tardó en comentar la presencia del futbolista y lanzó un ácido comentario sobre el lugar donde él estaba ubicado. Según explicó, el 'Depredador' transitó por una zona reservada del recinto por la que no se paga boleto.

"Nunca, en la vida, lo hemos visto en Acho. Súper raro. La próxima, que compre su entrada" , declaró entre risas la 'Urraca' . Además, dejó en claro que la presencia del atacante de Alianza Lima no le afectó en lo absoluto y que su tarde fue del todo tranquila.

(Foto: Difusión)

"¡Nooo! Ni él ni nadie me puede arruinar un día de mi vida. Su presencia, además, pasó desapercibida" , afirmó con firmeza, asegurando que para ella fue algo tan casual como si hubiera asistido a un partido de fútbol en el estadio.