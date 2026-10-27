Mario Hart y Shirley Arica protagonizan inesperado ampay de madrugada: ¿nuevo romance?

De shippeo a la realidad. Shirley Arica y Mario Hart en el mismo depa. Foto: captura Magaly TV/YouTube

Aunque han tratado de negarlo, ‘Magaly TV La Firme’ ha revelado imágenes que indican que entre Mario Hart y Shirley Arica habría algo más que una amistad.

Shirley Arica y Mario Hart vuelven a estar en el centro de la polémica luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ compartiera un avance que sorprendió a más de uno. En las imágenes se observa a ambos personajes juntos durante la madrugada, mientras ingresan a un lugar que aparentemente sería un departamento, despertando rumores sobre un posible romance.

El adelanto del programa de espectáculos, anunciado para este lunes 26 de octubre, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la farándula peruana. Este encuentro se da después de varias semanas en las que Shirley Arica y Mario Hart mostraron una notoria cercanía durante entrevistas realizadas para sus respectivos programas digitales, lo que ha aumentado las especulaciones sobre la relación que mantienen.

Ampay de Shirley Arica y Mario Hart

Las imágenes del avance muestran a Shirley Arica y Mario Hart caminando juntos durante la madrugada del último domingo. Según las cámaras del programa, ambos ingresaron al mismo departamento después de las cuatro de la mañana, una situación que despertó rumores sobre un posible acercamiento sentimental. Cabe recordar que días antes los dos habían mostrado una evidente química durante su participación en un podcast.

“De shippeo a la realidad. Shirley Arica y Mario Hart en el mismo depa, juntitos y de madrugada”, se escucha en la promoción de ‘Magaly TV La Firme’. El programa conducido por Magaly Medina también anunció que durante la emisión revelará nuevos detalles sobre el caso de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez.



(Fuente: Magaly TV)

PUEDES VER: Angie Arizaga pasó tremendo susto en China tras accidente y Jota Benz reveló su estado de salud

Los coqueteos entre Shirley Arica y Mario Hart

Shirley Arica y Mario Hart han llamado la atención en las últimas semanas por los constantes coqueteos que han protagonizado. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el podcast de la influencer, donde ambos compartieron una parrillada, brindaron con una copa de vino y se animaron a confesarse frente a frente qué es lo que más les gusta del otro.

Luego de ver las imágenes, Magaly Medina no dudó en opinar sobre la cercanía entre ambos personajes y aseguró que existe una evidente atracción. "Pero de que hay coqueteo, hay coqueteos de los dos, esas agarraditas. Hay una atracción que se nota a leguas", comentó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, dejando entrever que podría haber algo más que una amistad entre Shirley Arica y Mario Hart.