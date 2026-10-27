Rosángela Espinoza confesó que su nariz quedó 'destrozada' tras grave accidente en 'Esto es Guerra'

Rosángela Espinoza reveló que fue operada de emergencia. (Foto: América TV)

Tras una cirugía de emergencia por una fractura nasal, la modelo contó detalles de su estado y mostró cómo luce su rostro.

Rosángela Espinoza vive un complicado momento de salud luego de sufrir un fuerte accidente durante su participación en 'Esto es Guerra' . El hecho ocurrió el pasado jueves 22 de octubre, cuando realizaba una de las pruebas de competencia.

Rosángela Espinoza reveló que fue operada de emergencia

Debido a la fuerza del choque, la popular 'Chica Selfie' tuvo que ser trasladada de inmediato a una clínica para someterse a exámenes médicos. La situación aumentó las alarmas entre sus compañeros y la producción.

Los resultados de la tomografía confirmaron que la influencer sufrió una fractura del séptimo hueso nasal, dividida en varios pedazos, además de una posible lesión parcial en el tabique. Ante este diagnóstico, los médicos decidieron operarla de emergencia.

Afortunadamente, la cirugía se realizó con éxito el viernes 24 de octubre. Tras salir del quirófano, la propia Rosángela acudió a sus redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos y contarles cómo iba su evolución.

(Foto: América TV)

"Ayer 24 de octubre me operaron y hoy estoy en recuperación" , compartió la modelo, quien ahora deberá guardar reposo absoluto. Además de informar sobre su salud, también cuestionó las condiciones del juego que derivaron en el accidente.