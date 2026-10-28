Antonio Pavón y Joi Sánchez quieren ser padres: esto piensa Antoñito

Antonio Pavon busca convertirse en padre por segunda vez. (Foto: ATV)

Joi Sánchez y Antonio Pavón se muestran emocionados con la idea de agrandar la familia, pero la opinión de Antoñito sorprendió a más de uno.

Antonio Pavón y Joi Sánchez confirmaron que se encuentran profundamente ilusionados con la idea de convertirse en padres. La pareja reveló que ya ha comenzado las gestiones médicas para agrandar la familia y buscar un embarazo de manera planificada.

Antonio Pavón y Joi Sánchez se quieren convertir en padres

Actualmente, ambos se encuentran en Lima aprovechando la temporada taurina. Fue en este contexto donde decidieron dar el paso decisivo y acudir a una consulta médica de confianza para recibir la orientación adecuada en este importante proceso.

El especialista elegido por la pareja es el doctor Lucho Noriega, un cercano amigo de la familia. Con su apoyo profesional, buscan lograr el embarazo de la mejor forma posible y con todos los cuidados necesarios.

Con 33 años por parte de Joi y 44 del torero español, los dos se mostraron sumamente entusiasmados por la etapa que están por iniciar. Sin embargo, revelaron que el más entusiasmado con la noticia es Antoñito, el hijo de Pavón, quien espera con ansias la llegada de un nuevo integrante.

(Foto:ATV)

El pequeño no ha dudado en pedir con entusiasmo una hermanita e incluso suele bromear con la pareja sobre lo mucho que están tardando, asegurando entre risas que pronto le tocará irse a la universidad.

Por su parte, Pavón no dudo en destacar la paciencia, entrega y cariño que Joi demuestra a diario con los niños de su entorno familiar. Por esa razón, el torero afirmó con total seguridad que su pareja desempeñará un rol excepcional como mamá.