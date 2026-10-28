En Vivo

10:00am - 1:00pm
'Player' con Jorge Aguayo
escuchar en vivo

Search

Antonio Pavón y Joi Sánchez quieren ser padres: esto piensa Antoñito

Miércoles, 28 de octubre de 2026, 10:56

Antonio Pavon busca convertirse en padre por segunda vez. (Foto: ATV)

Joi Sánchez y Antonio Pavón se muestran emocionados con la idea de agrandar la familia, pero la opinión de Antoñito sorprendió a más de uno.

Antonio Pavón y Joi Sánchez confirmaron que se encuentran profundamente ilusionados con la idea de convertirse en padres. La pareja reveló que ya ha comenzado las gestiones médicas para agrandar la familia y buscar un embarazo de manera planificada.

PUEDES VER: Antonio Pavón rompió su silencio y dijo qué opina de la nueva pareja de Sheyla Rojas, Joaquín Ramírez

Antonio Pavón y Joi Sánchez se quieren convertir en padres

Actualmente, ambos se encuentran en Lima aprovechando la temporada taurina. Fue en este contexto donde decidieron dar el paso decisivo y acudir a una consulta médica de confianza para recibir la orientación adecuada en este importante proceso.

El especialista elegido por la pareja es el doctor Lucho Noriega, un cercano amigo de la familia. Con su apoyo profesional, buscan lograr el embarazo de la mejor forma posible y con todos los cuidados necesarios.

Con 33 años por parte de Joi y 44 del torero español, los dos se mostraron sumamente entusiasmados por la etapa que están por iniciar. Sin embargo, revelaron que el más entusiasmado con la noticia es Antoñito, el hijo de Pavón, quien espera con ansias la llegada de un nuevo integrante.

(Foto:ATV)

PUEDES VER: Magaly Medina lanzó 'picante' comentario contra Paolo Guerrero tras verlo en la Plaza de Acho

El pequeño no ha dudado en pedir con entusiasmo una hermanita e incluso suele bromear con la pareja sobre lo mucho que están tardando, asegurando entre risas que pronto le tocará irse a la universidad.

Por su parte, Pavón no dudo en destacar la paciencia, entrega y cariño que Joi demuestra a diario con los niños de su entorno familiar. Por esa razón, el torero afirmó con total seguridad que su pareja desempeñará un rol excepcional como mamá.

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios