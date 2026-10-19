Barbara Palvin deslumbra en Victoria's Secret tras ser mamá y Dylan la llena de aplausos

Barbara Palvin brilló en la pasarela de Victoria’s Secret tras convertirse en madre. (Foto: Victoria’s Secret/ IG)

La modelo volvió a deslumbrar en la pasarela y protagonizó un tierno momento con su esposo, quien no ocultó su emoción al verla desfilar.

Barbara Palvin volvió a desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 y tuvo a su fan número uno en primera fila: su esposo, Dylan Sprouse. El actor no ocultó su emoción al verla en la pasarela y la llenó de aplausos durante una noche especial para la modelo, quien regresó al trabajo apenas seis semanas después de dar a luz a su primera hija.

Barbara Palvin deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

La modelo de 33 años participó en el desfile realizado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles. Su regreso llamó la atención porque hace poco más de un mes dio a luz a Sylvie, su pequeña hija con el actor de 'Las aventuras de Zack y Cody'.

Para su primera salida, Barbara lució un conjunto rosa acompañado de un vestido corto estilo camisón y zapatos de tacón con brillos. La modelo desfiló con seguridad y demostró que estaba lista para volver a uno de los eventos más importantes de la moda.

Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Dylan. Al ver salir a su esposa, el actor se puso de pie para aplaudirla y animarla, demostrando una vez más el apoyo que le brinda en su carrera profesional.

(Foto: Victoria Secret / IG)

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En su segunda aparición, Barbara sorprendió con unas grandes alas de plumas y detalles plateados. Completó su look con un corsé brillante, ropa interior de encaje y zapatos de tacón alto que destacaron en la pasarela.

El regreso de Barbara Palvin estuvo marcado por el glamour, pero también por el cariño de su esposo. Dylan volvió a demostrar que es uno de sus mayores admiradores y la acompañó en esta nueva etapa de sus vidas, ahora que ambos disfrutan de la experiencia de ser padres.