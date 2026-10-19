Adolfo Chuiman revela que prepara su retorno a la televisión: ¿regresará a ‘Al fondo hay sitio’?

Adolfo Chuiman regresará a la televisión. Foto: captura YouTube

Durante muchos años fue ‘Peter’, uno de los personajes más queridos de ‘Al fondo hay sitio’. Por ello, sus recientes declaraciones han emocionado a los fans de la serie.

Aunque volvió en la nueva etapa de ‘Al fondo hay sitio’, Adolfo Chuiman decidió alejarse de la serie y la televisión para darle mayor prioridad a su salud. Desde entonces los fans de la serie han anhelado verlo nuevamente en la famosa producción peruana.

Sin embargo, recientes declaraciones de Adolfo Chuiman para El Trome ha causado emoción en los fans del actor que acaba de confirmar que se está preparando para volver a la televisión. ¿Volverá a ‘Al fondo hay sitio’? Te lo contamos.

¿Adolfo Chuiman volverá a ‘Al fondo hay sitio’?

Para la alegría de los seguidores de Adolfo Chuiman, el icónico actor peruano sigue con las mismas de seguir trabajando y confirmó que se encuentra a la expectativa de concretar su regreso a la televisión. Sin embargo, no será en ‘Al fondo hay sitio’.

Según Chuiman, su regreso a la pantalla chica se daría de la mano de Efraín Aguilar, por lo que todo dependerá de las negociaciones que viene realizando el productor para sacar adelante una nueva serie. “Estamos en eso, yo espero que Efraín (Aguilar) pueda terminar las negociaciones y poder empezar; pues tengo ganas de seguir actuando”, reveló el reconocido actor.



(Foto: Difusión)

¿Cuándo y cómo fue la última escena de Adolfo Chuiman en ‘Al fondo hay sitio’?

El miércoles 31 de julio de 2024, América Televisión transmitió una emotiva escena de 'Al fondo hay sitio' que marcó la despedida de ‘Peter’, el querido mayordomo de la familia Maldini, interpretado por Adolfo Chuiman. Antes de partir, el personaje se acercó a su gran amigo, don Gilberto, para comunicarle que no podría asistir a su boda con Olinda, debido a que ya tenía programado un viaje a Estados Unidos. Sin embargo, tuvo un noble gesto al entregarle una importante cantidad de dinero para que pudiera disfrutar de su luna de miel.

Uno de los momentos más conmovedores del capítulo fue la despedida entre ‘Peter’ y Francesca Maldini, quien no pudo ocultar su tristeza ante la partida de su fiel amigo. El popular ‘Pipo’ decidió viajar a Estados Unidos para reencontrarse con su hijo Manolo, quien estaba a punto de convertirse en padre por primera vez, por lo que él también sería abuelo. Su salida coincidió con el día de la doble boda, y fue ‘Madame’ quien lo despidió con un emotivo abrazo que conmovió a los seguidores de la serie.