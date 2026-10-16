Korina Rivadeneira le hizo singular broma a Mario Hart y su reacción sorprendió a fans

Korina le hizo una singular broma, pero la reacción de Mario sorprendió a muchos. (Foto: Korina Rivadeneira / IG)

Korina Rivadeneira se animó a realizarle una peculiar broma a Mario Hart, pero la respuesta del piloto sorprendió a más de uno.

Korina Rivadeneira protagonizó un divertido momento al llamar en vivo a su expareja, Mario Hart, durante su participación en el programa ‘Qué Mañana’, de Willax TV. La modelo tenía que cumplir un reto que consistía en hacer comentarios inesperados durante una conversación telefónica sin que la otra persona descubriera la broma.

Aunque la pareja terminó su relación, ambos mantienen comunicación por el bienestar de sus dos hijos. Esta vez, el piloto no imaginó que sería parte de una divertida dinámica televisiva.

Korina Rivadeneira sorprende a Mario Hart con inesperada llamada

Todo comenzó cuando Korina llamó a Mario y lo saludó con normalidad. Sin embargo, mientras conversaban, el conductor Gian Piero Díaz le mostraba palabras que debía mencionar durante la llamada, lo que hizo que la conversación tomara un rumbo extraño.

"Disculpa que te llame así. Me imaginé que te ibas a poner como un león, pero aquí estoy, quería contarte algunas cosas", le dijo la modelo antes de empezar a hablar sobre un vestido que había encontrado roto.

(Foto: Willax)

Luego, Korina cambió de tema y le preguntó si sus hijos habían comido arepa. La mezcla de asuntos confundió al piloto, quien no entendía por qué su expareja hablaba de cosas tan diferentes. "¿Ah?¿Qué te pasa? Me hablas de un vestido y luego de arepas", respondió Mario, sin ocultar su desconcierto.

Korina continuó con el reto y le preguntó cuánto tiempo tenía para seguir conversando. Ante la extraña situación, Mario no pudo evitar preguntarle qué le pasaba. Finalmente, Gian Piero Díaz le explicó que todo era parte de un juego del programa. Al descubrir que había sido víctima de una broma, el piloto se rio al entender el motivo de las inesperadas preguntas.