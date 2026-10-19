Kylie Jenner brilla en el desfile de Victoria's Secret y Timothée Chalamet no oculta su emoción

Kylie Jenner lució el Fantasy Bra en el desfile de Victoria's Secret. (Foto: Victoria’s Secret / IG)

¡Sorprendió a muchos! Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria's Secret con el Fantasy Bra y cautivo a su novio.

Kylie Jenner se robó las miradas en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 al desfilar por primera vez para la reconocida marca de lencería. La empresaria lució el famoso Fantasy Bra, un brasier cubierto de diamantes que está valorizado en 50 millones de dólares y que regresó a la pasarela después de ocho años.

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Kylie Jenner deslumbró en el desfile de Victoria’s Secret y emocionó a Timothée Chalamet

La aparición de Kylie fue uno de los momentos más esperados de la noche. La empresaria apareció sobre una plataforma, luciendo unas grandes alas blancas y el exclusivo brasier, que destacó por su brillo y sus detalles.

La lujosa prenda fue diseñada por Jacob & Co. en colaboración con Victoria’s Secret. Cuenta con 4.410 diamantes naturales y una piedra amarilla de 75,54 quilates. Por su elevado valor, se convirtió en el Fantasy Bra más caro de la historia de la marca.

La marca también destacó la participación de Kylie Jenner y su influencia en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su debut fue uno de los momentos más comentados de la noche, en un evento lleno de modelos, vestuarios llamativos y mucho glamour.

Pero Kylie no estuvo sola en esta importante ocasión. Su pareja, el actor Timothée Chalamet, asistió al desfile en Los Ángeles para apoyarla. Desde la primera fila, el protagonista de 'Dune' sonrió y aplaudió mientras su novia desfilaba con el millonario Fantasy Bra.

Además, Kris Jenner también estuvo presente para acompañar a su hija menor. Así, entre diamantes y alas de ángel, Kylie brilló en su debut para Victoria’s Secret, mientras Timothée demostró su apoyo al celebrar uno de los momentos más importantes de su pareja.