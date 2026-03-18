“BrainRots italianos: Epic Show" llegan a Perú con su gira mundial

Los BrainRots italianos llevan al público a un universo donde el fin de la inteligencia artificial amenaza con borrar todo lo que conocen. Foto: Difusión

Tralalero Tralala y todos sus amigos este 8 y 9 de agosto en gira oficial.

El fenómeno viral que ha conquistado a millones de niños y adultos en todo el mundo llega por primera vez a Perú en su formato oficial: “BrainRots italianos:Epic Show", el espectáculo original desarrollado en Estados Unidos y presentado por los originales “BrainRots italianos” , como parte de su esperada gira mundial 2026.

Los personajes favoritos y mas virales de las redes cobrarán vida:Tralalero Tralala , Chimpancini Bananini, Capuchina Bailarina, Tun Tun Sahut, Bombardino y muchos más personajes en 5 únicas funciones en Lima-Perú ( teatro Canout)

Tras agotar funciones en distintas ciudades del mundo este innovador formato de comedia musical interactiva familiar aterriza en Lima con 5 únicas presentaciones los días 8 y 9 de agosto en el Teatro Canout de Miraflores. Las entradas ya están a la venta en TELETICKET con 25% de descuento con cualquier medio de pago.

El Show….En esta nueva aventura teatral, los BrainRots italianos llevan al público a un universo donde el fin de la inteligencia artificial amenaza con borrar todo lo que conocen, incluida su propia existencia. Frente a este inminente apagón digital, entrañables personajes como Chimpancini Bananini, Capuchina Bailarina, Tun Tun Sahut y Bombardino deberán unir fuerzas para enfrentar al temible Capuchino Asesino, un villano dispuesto a aprovechar el caos para eliminar al grupo para siempre.



(Foto: Difusión)

A lo largo del espectáculo, los personajes atraviesan desafíos disparatados llenos de humor, canciones, música, efectos especiales y sorpresas que irrumpen en escena, manteniendo a los niños y a toda la familia completamente involucrados en la historia. La interacción con el público es parte central del show, convirtiendo cada una de las 5 funciones en una experiencia única, dinámica y participativa para toda la familia.

Esta será una oportunidad única para que los padres lleven y compartan el primer concierto de sus hijos con una puesta vibrante y llena de energía, Los “BrainRots italianos”: Epic Show combinan el lenguaje del mundo digital con el teatro y la música en vivo, ofreciendo un espectáculo mágico donde la amistad, el trabajo en equipo y la imaginación se convierten en las claves para salvar el mundo.

Entradas ya disponibles en Teleticket con 25 % de descuento hasta el 24 de marzo con cualquier medio de pago.