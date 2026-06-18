Ex Miss Perú revela que rechazó a André Carrillo y Suhaila Jad responde sin filtros

Suhaila Jad agradece a ex Miss Perú por no aceptar viaje a Europa. (Foto: Suhaila Jad/ Instagram)

¡Picante! Suhaila Jad envió inesperado mensaje a ex Miss Perú que rechazó una invitación de André Carrillo cuando aún mantenían una relación.

Suhaila Jad volvió a pronunciarse en redes sociales sobre André Carrillo y dejó en claro que continúa afectada por los problemas que atravesó durante su relación con el futbolista, padre de sus hijos.

Suhaila Jad agradeció a ex Miss Perú por rechazar invitación de André Carrillo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una antigua entrevista de Lesly Reyna en el desaparecido podcast Xno Decirlo. En la conversación, la modelo peruana contó que recibió una invitación de Carrillo para viajar a Europa, pero decidió rechazarla.

Tras escuchar el testimonio, Suhaila no dudó en agradecer públicamente la actitud de Lesly Reyna. "En el caso de que esto fuera verdad, gracias por respetarnos más que quien debía hacerlo", escribió junto al video compartido en sus historias.

Sin embargo, la modelo también aprovechó la ocasión para expresar el dolor que aún siente por lo vivido durante su relación con el seleccionado peruano. Según señaló, durante años confió plenamente en él sin imaginar que podría hacerle daño.

"Viví engañada, amé y confié ciegamente en la persona equivocada. Se aprovechó de lo muchísimo que le amaba y de lo importante que es para mí el hogar de mis hijos", escribió Suhaila en una contundente publicación.

(Foto: Suhaila Jad/ Instagram)

Asimismo, aseguró que jamás habría permanecido a su lado de haber conocido toda la verdad. "Nunca hubiera estado ahí sabiendo todo lo que hoy sé. No es mi prototipo de hombre; me enamoré de una persona que no existe", concluyó.