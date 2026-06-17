Farfán reveló el 'millonario' monto que entrega mensualmente a Darinka Ramírez por su hija

Farfán reveló el fuerte monto que le pasa a su hija menor. (Foto: Darinka/ Instagram - Jefferson Farfán/ Instagram)

La 'Foquita' confesó el alto monto que le brinda mensualmente a su menor hija. La cifra sorprendió a más de un seguidor.

Jefferson Farfán volvió a pronunciarse públicamente en medio de la controversia que mantiene con Magaly Medina. Esta vez, el exfutbolista decidió aclarar cuánto dinero entrega mensualmente por concepto de manutención para la hija que tiene con Darinka Ramírez.

Farfán reveló el monto que le envía a su hija con Darinka Ramírez

A través de una publicación en sus redes sociales, la 'Foquita' reveló que actualmente aporta 7 mil soles mensuales por asignación anticipada, monto que fue determinado por una autoridad judicial. Además, precisó que anteriormente entregaba una suma mayor.

"Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Jesús, sobre la pensión de mi hija: Con mucho gusto le digo paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles", escribió el exseleccionado nacional en Instagram.

(Foto: Jefferson Farfán/ Instagram)

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Sin embargo, Jefferson Farfán no solo se refirió al tema económico. En el mismo mensaje, aprovechó para cuestionar nuevamente a Magaly Medina sobre el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario que realiza como parte de una disposición judicial.

"Ahora yo le hago una pregunta. Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas, 76 horas? ¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió? 6 minutos. Arriba Alianza", señaló el exjugador.