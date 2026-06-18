Jorge Salinas envió sentido mensaje a su hijo peruano después de ser eliminado de EEG

Jorge Salinas y el mensaje de aliento para su hijo Santiago. Foto: Instagram

El reconocido actor mexicano usó sus redes sociales para animar a su hijo Santiago luego de quedar fuera del reality peruano.

Jorge Salinas se pronunció luego de que su hijo Santiago Salinas fuera eliminado de Esto es Guerra. El joven modelo no ocultó su incomodidad tras dejar el reality de competencia y calificó su salida como “injusta”, generando diversos comentarios entre los seguidores del programa.

Jorge Salinas y el mensaje de aliento para su hijo Santiago

Ante esta situación, el reconocido actor mexicano decidió mostrarle su respaldo públicamente. A través de redes sociales, Jorge Salinas le dedicó unas palabras de aliento a Santiago, dejando claro que lo apoya en este momento complicado y que considera esta experiencia como parte de su aprendizaje.

“Felicidades hijo, bienvenido a la vida en donde nada es como tiene que ser o por lo menos como uno cree que debe ser. Eres un guerrero y como tal, esta es solo una batalla, los guerreros aprendemos en la derrota ¡Solo es un programa! Te amo”, comentó Salinas en la publicación de Santiago.

Por su parte, Santiago Salinas compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida tras su eliminación de 'Esto es guerra', donde reconoció que su paso por el reality fue una experiencia muy especial, aunque el resultado no fue el que esperaba. “No todo tiene final feliz, dejé mi 100 % en el programa pero las cosas no se dieron como en un momento lo creímos. Fue una de las experiencias más lindas que he tenido en la TV y sé que oportunidades como esta seguirán llegando a mi”, escribió el modelo.



(Foto: Instagram)

¿Quién es Santiago Salinas?

Santiago Salinas es uno de los seis hijos del actor mexicano Jorge Salinas. Él y su hermano mellizo nacieron fruto del matrimonio que el artista tuvo con Fátima Boggio. El joven modelo nació en 2005 en Ciudad de México y vivió allí hasta 2011, año en que, tras la separación de sus padres, se mudó a Lima junto a su madre y su hermano. Desde entonces mantuvo un perfil bajo, lejos de la televisión, hasta que a inicios de 2024 empezó su carrera como modelo y, en 2026, ingresó al reality de competencia 'Esto es guerra'.