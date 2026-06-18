¿Pamela López retomará su relación con Paul Michael? Esta fue su sorpresiva respuesta

Pamela López resaltó que es importante saber cuándo una persona necesita ayuda profesional. Foto: captura YouTube

Pamela López habló sobre el fin de su relación con Paul Michael y sorprendió al revelar si estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad al cantante.

Pamela López decidió pronunciarse tras confirmar el fin de su relación con Paul Michael. Aunque no quiso dar demasiados detalles sobre lo ocurrido entre ambos, sí dejó claro que, por ahora, no tiene intención de hablar más del tema ni de alimentar rumores sobre una posible reconciliación con el cantante.

La trujillana explicó que se encuentra en una etapa diferente de su vida y que prefiere enfocarse en asuntos más importantes para ella. Por eso, considera que volver a tocar ciertos temas solo le quitaría energía y la haría revivir momentos que no desea traer nuevamente al presente.

¿Qué dijo Pamela López sobre Paul Michael?

Durante una entrevista con un programa de espectáculos, Pamela fue consultada directamente sobre la posibilidad de retomar su relación con Paul Michael. Sin embargo, su respuesta fue firme y dejó entrever que no quiere seguir envuelta en polémicas ni dar más explicaciones sobre lo que pasó.

“Honestamente yo ya dije en mi comunicado. No deseo hablar. Creo que ya no hay necesidad. Las personas involucradas, que es quien mencionas y yo, sabemos lo que en realidad pasó y para qué ahondar en el tema cuando tengo frentes más grandes en que debo ocupar mi poca energía que me queda”, manifestó para ‘Amor y Fuego’.

Además, Pamela López señaló que su paso por el reality también marcó un antes y un después en su vida personal y emocional. Por esa razón, siente que remover episodios difíciles no le suma nada positivo en este momento y prefiere avanzar con tranquilidad, cuidando su bienestar y concentrándose en lo que realmente necesita atender.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

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Pamela López descartó retomar relación con Paul Michael

Pamela López resaltó que es importante saber cuándo una persona necesita ayuda profesional. Para ella, aceptar ese proceso no es una señal de debilidad, sino parte de un cambio personal necesario para poder sanar y seguir adelante.

“Creo que la salud mental es importante. El primer paso es asumir que necesitas ayuda, como yo lo he hecho, pero una ayuda genuina, constante, permanente y que yo de repente nunca he tenido, pero nunca es tarde”, afirmó.

Finalmente, el reportero de 'Amor y Fuego' le preguntó si habría posibilidad de retomar su relación con Paul Michael. Sin embargo, Pamela fue clara con su respuesta y dejó entender que, por ahora, no piensa darse una nueva oportunidad sentimental con él. “¿Hubo una, puede haber una tercera?”, le consultaron. Ante ello, Pamela respondió: “No, simplemente es salud mental. Ya tengo experiencia de otra forma y ahora es una decisión familiar”.