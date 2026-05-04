Brenda Carvalho publicó doloroso mensaje tras la muerte de su padre

Brenda Carvalho viajó hasta Brasil para darle el último adiós a su padre. Foto: Instagram/ captura YouTube

La bailarina brasileña Brenda Carvalho está desconsolada tras la partida de su padre, quien falleció a causa de una terrible enfermedad.

La exintegrante de Axé Bahía, Brenda Carvalho, vive uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Tonny Carvalho, ocurrido este lunes. La noticia ha generado gran conmoción entre sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle mensajes de apoyo.

Murió el padre de Brenda Carvalho

Fue la propia artista quien confirmó lo sucedido a través de sus redes sociales. Horas antes, ya había mostrado señales de tristeza en sus historias de Instagram, donde se le veía muy afectada mientras regresaba a Lima junto a su pareja, el exfutbolista Julinho, luego de cumplir compromisos laborales en Chimbote.

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Horas después, su equipo compartió un comunicado oficial para informar la lamentable pérdida. “Con el corazón profundamente triste, comunicamos la partida del padre de Brenda Carvalho”, señalaron, además de pedir respeto y privacidad para la familia en este momento tan delicado.

“Hoy acompañamos a Brenda y a su familia con todo nuestro amor, abrazándolos en este momento de tanto dolor. Sabemos que su luz y su recuerdo vivirán por siempre en sus corazones”, añadieron, dedicándole palabras de consuelo a la exintegrante de ‘Combate’.



(Foto: Instagram)

¿Qué ocurrió con el padre de Brenda Carvalho?

En mayo de 2025, Brenda Carvalho contó que su padre, Tonny Carvalho, había sido internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a serias complicaciones de salud, aunque prefirió no dar detalles sobre el diagnóstico. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a su evolución.

Semanas después, en junio, Tonny Carvalho recibió el alta médica y ambos se mostraron juntos ante cámaras celebrando una leve mejoría. En ese momento, la artista explicó que su padre iniciaría un tratamiento prolongado. Sin embargo, con el paso de los meses su estado volvió a agravarse, hasta confirmarse recientemente su fallecimiento.