Marcelo Tinelli disfrutó velada romántica con Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda comparten romántico momento. (Foto: Rossana Almeyda/ Instagram)

Mediante sus redes sociales, Marcelo Tinelli compartió fotos del romántico momento que vivió con Rossana Almeyda tras terminar con Millet Figueroa.

Marcelo Tinelli vuelve a acaparar la atención de diversos cibernautas. Tras confirmarse el fin de su relación con Millet Figueroa, el presentador dejó entrever que ya inició una nueva etapa sentimental junto a la empresaria Rossana Almeyda.

Marcelo Tinelli muestra su amor por Rossana Almeyda

Durante el fin de semana, Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para compartir detalles de una cena privada que tuvo con la joven empresaria. La cita incluyó momentos en casa, cocina y gestos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el presentador mostró imágenes de cómo comenzó su encuentro, que terminó con una cena íntima. En ese contexto, decidió sorprender a su pareja con una preparación especial.

"Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", escribió, acompañado de emojis de corazón y una mención directa a Almeyda, evidenciando la cercanía entre ambos.

(Foto: Marcelo Tinelli)

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Más tarde, compartió el resultado final del platillo con el mensaje: "Buena pinta la pasta", dejando ver una mesa lista para dos en un ambiente cálido, privado y lleno de romanticismo.