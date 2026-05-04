Pamela López se hartó y terminó con Paul Michael: esta sería la fuerte razón

Pamela López reveló la razón del fin de su relación. Foto: captura YouTube

Tras varias discusiones, Pamela López y Paul Michael terminaron su polémica relación amorosa.

La convivencia dentro de 'La Granja VIP' volvió a ser escenario de una conversación muy personal y cargada de emociones. Esta vez, Pamela López fue quien tomó la palabra durante una charla nocturna con Gabriela Herrera, donde terminó confirmando lo que ya se venía comentando: su relación con Paul Michael llegó a su fin de manera definitiva.

Pamela López y Paul Michael terminaron su relación

Tanto Pamela López como Paul Michael decidieron anunciar por separado la ruptura de su relación sentimental. Según lo que se mencionó, habrían existido varias discusiones y momentos tensos, con llanto de parte de Pamela, debido a la falta de atención del cantante y a la presunta inmadurez que él mostraría, algo que algunos atribuyen a la diferencia de edad entre ambos.

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Dentro del programa, la pareja también compartió la noticia con sus compañeros. Paul Michael fue el primero en hablar del tema mientras conversaba con Cri Cri y Diego Chávarri sobre la posibilidad de ser capataz, descartando esa opción por su reciente separación, ya que no sabía con quién podría compartir habitación.

“No voy a saber a quién escoger como acompañante (…) Ahora no estoy con Pam pues h…. Me van a hacer un chongazo mañana porque iremos a terminar, no lo han visto (…) Se puso a poner a todos en contra mío, ¿qué mujer hace eso? Dijo que yo había dicho tal y tal cosa. Yo le dije ‘todo lo que te dice sí es verdad’ ”, comenzó diciendo.

Pamela López reveló la razón del fin de su relación

Pamela López, en medio de una conversación nocturna con Gabriela Herrera, terminó confirmando lo que ya se venía comentando en los últimos días: el fin definitivo de su relación con Paul Michael. La escena, que parecía tranquila —ambas compartiendo mientras comían en sus camas—, terminó convirtiéndose en un momento de confesión emocional donde Pamela ya no pudo ocultar lo que sentía.

La reacción de Gabriela no tardó en llegar, sorprendida por lo que escuchaba. “Hue...., no puedo creerlo”, expresó la influencer, aún en shock. “Qué rápido”, agregó, mientras Pamela respondía con una mezcla de risa e ironía. “Irónicamente, perdió a su pareja porque no pudo. No, pero también no, no solo eso, es-- es el conjunto de todo, son sus ex, todo, todo, todo lo que vengo acumulando. Su mal comportamiento conmigo”, dijo, dejando entrever su molestia.



(Fuente: La Granja VIP)

Pamela López dejó en claro que no se trató de un solo problema, sino de una suma de situaciones que se fueron acumulando con el tiempo. Ese “conjunto de todo” incluyó experiencias pasadas y actitudes que, según ella, terminaron desgastando la relación hasta llegar al punto final.