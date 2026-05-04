¿Hugo García le pidió matrimonio a Isabella Ladera? La venezolana hizo importante anuncio

Isabella Ladera reveló que Hugo García le regaló un anillo. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

La influencer hizo importante publicación en redes sociales y mostró el lujoso anillo que le entregó Hugo García.

Isabella Ladera y Hugo García están viviendo un momento inolvidable en su relación. Mediante sus redes sociales, la influencer mostró el lujoso anillo que le dio el exintegrante de 'Esto es Guerra'. Ante ello, muchos fans buscan conocer si llegaron a comprometerse.

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¿Hugo García le pidió matrimonio a Isabella Ladera?

Mediante sus redes sociales, la venezolana reveló que cumplió un año de conocerse con Hugo García. "Hermanas, mi niño me puso un anillo, porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el 'Día de la Mami' adelantado", escribió.

Desde que oficializaron su relación, Isabella Ladera aseguró que con Hugo García tenían planes de matrimonio; por ello, sus seguidores buscan conocer si se comprometieron; sin embargo, esta información no fue revelada por la influencer.

Tras compartir con sus seguidores el detalle que tuvo Hugo García, Isabella Ladera publicó una foto acariciando su 'pancita'. "Los amo" es la frase que utilizó para describir el buen momento que está viviendo.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

La pareja ha mostrado en redes sociales que está viviendo un momento único. Además, Hugo García aseguró que busca cuidar a su familia; por ello, vivirá en Miami; sin embargo, visitará Perú para cumplir con su trabajo y pasar tiempo con sus seres queridos.