Esposo de Laura Spoya estalló y envió fulminante mensaje tras rumores de salidas de la modelo

Brian Rullan, esposo de Laura Spoya, estalló en redes con fulminante mensaje. Foto: Instagram

El empresario mexicano Brian Rullan habría reaccionado enfurecido tras los rumores de las supuestas salidas de su todavía esposa Laura Spoya.

La situación matrimonial entre la exreina de belleza Laura Spoya y su todavía esposo Brian Rullan sigue dando de qué hablar, pero esta vez no son rumores, sino declaraciones claras y mensajes fuertes.

El 26 de marzo, en su programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina habló sobre el tema luego de que saliera una entrevista en un podcast donde Israel Dreyfus dijo que vio a la exMiss Perú disfrutando el fin de semana. Por ello, la conductora de espectáculos dijo que la pareja podría estar a punto de separarse.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre Laura Spoya?

Todo ocurrió durante la transmisión en vivo del programa 'Good Time' el 26 de mayo, cuando hablaban de fiestas. Israel, que fue parte de 'Combate', comentó que le gusta salir cada fin de semana. Fue en ese momento que soltó un comentario que puso en aprietos a Laura Spoya.

"Me los he encontrado el sábado a Abneer, a Abneer", dijo Israel al principio. Luego corrigió rápido y añadió: "A Laura con Macuito". Esto hizo que Laura se levantara para pedirle que se callara. Le dijo algo al oído que él no entendió, pero le pidió que no siga exponiéndola.

Este instante se volvió viral en redes sociales, y los usuarios empezaron a especular sobre las supuestas salidas de Laura Spoya y el productor Abneer Robles.



(Fuente: Good Time)

Brian Rullan, esposo de Laura Spoya, estalló en redes

Magaly Medina compartió el mensaje que el empresario mexicano publicó en sus redes, el cual parece estar dirigido claramente a la persona que estuvo junto a su aún esposa durante una reciente salida nocturna el último fin de semana.

“Te mato si tocas lo mío, pero si lo mío se deja tocar, te lo regalo”, fue el mensaje que Brian Rullan subió a sus redes sociales tras el video viral de Laura Spoya. Para Magaly es un mensaje muy fuerte cargado de ira y celos que, sin duda, está dirigido a la modelo peruana.



(Foto: Instagram)