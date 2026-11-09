María Pía suspendió su streaming por lamentable motivo y generó preocupación

María Pía Copello suspende dos programas de su canal por sensible fallecimiento. (Foto: María Pía/ IG)

La popular influencer dio a conocer esta decisión tras el fallecimiento de un ser sumamente importante.

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar que dos de los programas más conocidos de su canal de streaming Q+ Network no se transmitirán este lunes 9 de noviembre. La decisión responde a un difícil momento familiar que atraviesa Abneer Robles, productor general de ambos espacios.

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María Pía Copello suspendió dos programas de Q+ Network por lamentable fallecimiento

La noticia fue comunicada el domingo 8 de noviembre a través de un mensaje publicado en las redes sociales del canal. Se trata de 'Sin + que decir' y 'No aclares que oscureces', dos programas que se emiten durante las mañanas y que, por esta ocasión, harán una pausa.

Según explicó Q+ Network, Abneer Robles sufrió la pérdida de su padre, por lo que el equipo decidió acompañarlo y brindarle el espacio necesario para afrontar este momento de duelo.

"Desde Q+ Network, acompañamos con mucho cariño y respeto a nuestro querido productor general, Abneer Robles, y a su familia ante el sensible fallecimiento de su padre. Por este motivo, informamos a nuestra comunidad que el lunes 9 de noviembre no se transmitirán los programas 'Sin + que decir' y 'No aclares que oscurece'", señala parte del comunicado.

(Foto: Sin Más que Decir)

Por su parte, el productor también compartió la triste noticia en su cuenta de Instagram. A través de una fotografía en la que aparece abrazando a su padre, le dedicó unas emotivas palabras: "Mi viejito, el mejor del mundo". La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo y condolencias de sus seguidores.

Hasta el momento, no se ha informado si Abneer retomará sus actividades este martes 10 de noviembre o si se tomará unos días para estar junto a sus seres queridos. Mientras tanto, sus compañeros y el equipo de Q+ Network le expresaron su respaldo en medio de esta dolorosa pérdida.