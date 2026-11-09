¿Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón tendrán un bebé? Esto dijo la influencer

Samahara Lobatón confesó que no busca tener un hijo de Renato Rossini Jr. (Foto: Samahara Lobatón/ IG)

La joven influencer reveló si busca ampliar su familia tras confirmar su relación con Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón respondió a una de las preguntas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: ¿tendría otro hijo? La influencer aprovechó una dinámica de Instagram para aclarar si contempla agrandar su familia junto a Renato Rossini Jr.

PUEDES VER: Tilsa Lozano se despacha contra Milett Figueroa y deja en claro qué es lo único que le destaca

¿Samahara Lobatón busca tener un hijo con Renato Rossini Jr.?

La consulta surgió luego de que una usuaria le preguntara si le gustaría tener un cuarto bebé con el influencer. Sin rodeos, la hija de Melissa Klug aseguró que, por ahora, no tiene intenciones de volver a ser madre, pues prefiere concentrarse en sus proyectos personales y laborales.

"Desde lo más bonito les responderé a todos, yo estoy ligada. No está en mis planes tener más bebés, quiero seguir creciendo en lo que me gusta y sobre todo seguir trabajando", respondió.

PUEDES VER: Laura Spoya comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela

(Foto: Samahara Lobatón / IG)

Además, explicó que su decisión está relacionada con una intervención médica. Según contó, perdió una de sus trompas de Falopio y luego decidió retirarse la otra, por lo que actualmente considera que no puede tener más hijos.

"Estoy ligada, no puedo tener más bebés, perdí una trompa y la otra me la quité", comentó al explicar su situación. No obstante, Samahara dejó abierta la posibilidad de que sus planes cambien en el futuro. La influencer señaló que dentro de 10 o 15 años podría tener otra perspectiva, aunque por el momento su prioridad es seguir creciendo profesionalmente y disfrutar de esta etapa de su vida.