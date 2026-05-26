Cañita: conoce al popular tiktoker que oficializó su romance con Zully

Cañita y Zully tienen 2 meses de relación. Foto: captura TikTok

Hace unos días, Cañita y Zully oficializaron su relación amorosa. Aquí te contamos más sobre este galán de TikTok que conquistó a la popular streamer.

El último fin de semana, las redes sociales estallaron tras oficializarse la relación amorosa de los famosos influencers Cañita y Zully. Ambos cuentan con una gran comunidad en redes sociales que los apoya en todos sus proyectos. Sin embargo, pocos saben que, antes de convertirse en el rey de las batallas de TikTok, Cañita tenía solo un espectador en sus transmisiones en vivo. Te contamos más sobre él.

¿Quién es Cañita, el famoso tiktoker y novio de Zully?

Alexis José Callañaupa Lima, de 24 años, es un joven influencer nacido en Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac. Su camino en las redes sociales comenzó en marzo de 2020, cuando apenas tenía 19 años y realizaba transmisiones en vivo desde su habitación con la ilusión de convertirse en una figura reconocida en internet. En ese entonces, sus directos apenas tenían un espectador.

Aunque en un inicio recibió críticas y pocas personas confiaban en su proyecto, su abuela siempre lo apoyó. El creador de contenido recordó que ella era la única que conocía sus sueños y que incluso le contaba emocionado que miles de personas lo veían, aunque ella no terminaba de creerlo. Con el paso del tiempo, su familia empezó a valorar su esfuerzo y su padre le regaló sus primeros implementos para transmitir, como unos audífonos y un mouse.

Cañita empezó creando contenido en YouTube, plataforma donde logró superar el millón de suscriptores. Más adelante decidió apostar por TikTok, red social en la que alcanzó un crecimiento mucho mayor gracias a sus transmisiones en vivo y su estilo cercano con el público. Actualmente, suma más de 4.3 millones de seguidores.

Gracias a su popularidad en TikTok, el influencer se ha convertido en uno de los streamers más destacados de Latinoamérica en la categoría de lives. Además, cuenta con una fiel comunidad llamada “Team Choclito”, integrada por seguidores que lo acompañan diariamente y destacan su carisma y la forma divertida con la que interactúa en cada transmisión.



(Fuente: IG)

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Cañita y su romance con Zully

La tiktoker Zully y el streamer ‘Cañita’ confirmaron oficialmente su romance durante la inauguración de la tienda física de la influencer en Gamarra. La pareja sorprendió a todos los asistentes al revelar que ya llevan dos meses juntos, luego de semanas de rumores y especulaciones en redes sociales.

La noticia se volvió viral rápidamente gracias a un clip compartido en TikTok. En el video, ambos mencionan que había algo que todavía no querían hacer público, hasta que ‘Cañita’ terminó confesándolo: “Para los que no sabían, pues yo con Zully ya llevamos dos meses de relación. No quería anunciarlo, pero… porque normalmente sé que la gente se mete en la relación”.