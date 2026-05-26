¿Embarazo en camino? Karla Tarazona y Domínguez rompe su silencio y sorprende a seguidores

Karla Tarazona confirmó que no está embarazada días previos a su boda. (Foto: Karla Tarazona / Instagram)

Días previos a su boda, Karla Tarazona confesó si está embarazada de Christian Domínguez. La noticia generó a sorpresa en sus seguidores.

Karla Tarazona salió al frente para aclarar los rumores de un supuesto embarazo junto a Christian Domínguez, luego de que en TikTok comenzaran a circular comentarios sobre su apariencia física durante la celebración de su cumpleaños.

Karla Tarazona negó estar embarazada de Christian Domínguez

Las especulaciones nacieron a raíz de unas imágenes difundidas en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban haber notado un cambio en su vientre. Incluso, varios internautas analizaron los videos cuadro por cuadro para sostener la teoría de un posible embarazo.

Ante ello, Karla Tarazona negó rotundamente estas especulaciones. "Vamos a aclarar ese tema. No, nadie va a ser tío de nada. No entiendo, porque ven a una mujer que está un poquito ‘panzoncita’… He tenido tres embarazos", expresó.

Además, la figura televisiva dejó en claro que simplemente ha subido de peso y cuestionó los comentarios que suelen hacerse sobre el cuerpo de las mujeres. "Han sacado unas imágenes y han hecho cuadro por cuadro; aparentemente, se dice que estoy embarazada, pero no estoy embarazada", afirmó.

(Foto: Karla Tarazona/ Instagram)

PUEDES VER: Piero Arenas reveló que Patricio Parodi está celoso por beso de Rosángela y Pancho

Por su parte, Christian Domínguez también tomó con humor las especulaciones y comentó entre risas: "No, estás inflamadita". Mientras tanto, Karla reiteró su incomodidad por este tipo de comentarios en redes sociales.