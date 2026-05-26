Pedro Aquino es captado muy cariñoso con su esposa tras infidelidad con 'La Chocolatita'

Pedro Aquino fue captado junto a su esposa tras infidelidad. (Foto: Pedro Aquino/ Instagram - 'La Chocolatita')

A pesar de anunciar su separación tras ampay del futbolista, Katherine Fernández fue captada bailando cariñosamente con el mediocampista.

¿Reconciliación a la vista? Pedro Aquino y Katherine Fernández volvieron a convertirse en noticia luego de ser captados juntos en una discoteca de Los Olivos, semanas después de anunciar públicamente el fin de su relación.

Esposa de Pedro Aquino habría perdonado infidelidad

Las imágenes fueron difundidas por el programa Magaly TV La Firme, donde se observa a la pareja bailando muy cerca durante la madrugada del lunes 15 de mayo. La escena llamó la atención de los seguidores del futbolista, ya que recientemente Katherine Fernández había emitido un comunicado confirmando su separación del jugador de Alianza Lima.

La ruptura ocurrió luego de que se difundieran imágenes de Pedro Aquino visitando a 'La Chocolatita' antes de uno de sus entrenamientos, situación que generó una fuerte polémica en redes sociales y puso en el ojo público la relación de ambos.

(Foto: Magaly TV - La Firme)

Pese a que Katherine Fernández no ha retomado las publicaciones junto al futbolista en sus redes sociales, las recientes imágenes dejarían entrever que las diferencias habrían quedado atrás y que 'La Roca' ya habría sido perdonado.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre una posible reconciliación, aunque las imágenes ya vienen generando todo tipo de comentarios entre los seguidores de la pareja.

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