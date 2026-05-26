Piero Arenas reveló que Patricio Parodi está celoso por beso de Rosángela y Pancho

Piero Arenas contó una supuesta conversación privada con el exchico reality. Foto: captura América TV

A través de una transmisión en TikTok, el exchico reality Piero Arenas hizo esta revelación frente a Rosangela Espinoza.

Hace unos días, los integrantes de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez protagonizaron un apasionado beso durante un reto de actuación del conocido programa de competencia. Este beso no solo habría incomodado a ambos, sino que también habría causado celos en otro integrante del programa.

Patricio sintió celos por beso de Rosángela y Pancho, según Piero Arenas

Piero Arenas y Rosángela Espinoza protagonizaron una divertida transmisión en vivo en TikTok que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Durante la conversación, el exchico reality no dudó en preguntarle directamente por su supuesta distancia con Patricio Parodi, ya que aseguró que en el programa se les ve más fríos y distantes que antes. “Los veo a los dos peleados en el programa, no se hablan. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo?”, comentó.

Lejos de quedarse callada, Rosángela Espinoza respondió fiel a su estilo y lanzó una frase que sorprendió a todos. “Yo ya me divorcié”, dijo entre risas. Sin embargo, Piero Arenas continuó molestándola y hasta aseguró que Patricio Parodi estaría muy afectado por el beso entre Rosángela y Pancho Rodríguez. “Está celosísimo”, soltó sin filtro. Por su parte, la chica reality dijo que no cree que ‘Pato’ Parodi esté celoso.

En este sentido, Piero Arenas contó una supuesta conversación privada con el exchico reality. “Te juro, yo le pregunté: ‘Oe, ¿qué fue?’. Y me dijo: ‘No, mano, solo que ella me confunde. En Chiclayo sale conmigo, pero parece que después en pantalla hace otra cosa mientras yo estoy lesionado’”, relató el streamer.

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Rosángela Espinoza dejó claro que no piensa dar el primer paso para acercarse a Patricio Parodi. “No, no, no. Yo ni caso le hago. Él quiere que le escriba, ¿cómo yo le voy a escribir? ¿Estás loco?”, respondió tajante. Como era de esperarse, el momento se volvió viral en redes sociales y muchos fans comenzaron a preguntarse si realmente Patricio se puso celoso por Pancho.



(Fuente: TikTok)