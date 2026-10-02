Carla Campos revela sorpresiva verdad tras viralizarse foto junto a misterioso hombre

Carla Campos Salazar reveló que esa cuenta de Facebook es falsa. (Foto: Carla Campos/ IG)

Una inesperada fotografía de Carla Campos junto a un misterioso hombre encendió las alarmas, pero detrás de la imagen habría un detalle que pocos conocían.

Carla Campos Salazar, hermana de la actriz Adriana Campos Salazar, utilizó sus redes sociales para alertar a sus seguidores sobre una cuenta falsa que estaría haciéndose pasar por ella en Facebook.

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Carla Campos Salazar hace fuerte denuncia en redes sociales

La modelo e influencer compartió una captura de la página para evitar que sus seguidores sean víctimas de una posible estafa o reciban información que no haya sido publicada por ella.

"Por si acaso, esta página se hace pasar por mí y está difundiendo información falsa. Mis únicas redes sociales son Instagram y TikTok verificadas", escribió Carla Campos Salazar junto a la imagen.

La cuenta de Facebook que denunció lleva su nombre y cuenta con más de 16 mil seguidores. Además, utiliza fotografías de la influencer para aparentar que se trata de un perfil oficial.

(Foto: Carla Campos)

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Una de las imágenes que aparece en esta página muestra a Carla besando a un hombre junto al mensaje "Te extraño". La publicación generó comentarios debido a que algunos usuarios podrían relacionarla con su expareja, Víctor Caballero, conocido como Curwen.

Ante esta situación, Carla Campos Salazar pidió a sus seguidores tener cuidado con este tipo de cuentas y recordó que sus únicos perfiles oficiales son los que mantiene en Instagram y TikTok y que se encuentran verificados.