Mario Hart es ampayado con Shirley Arica y lanzó inesperada confesión sobre el vínculo que mantienen

Mario Hart reveló que tiene una muy buena relación con Shirley Arica. (Foto: Shirley Arica - Mario Hart / IG)

Ante las especulaciones, el piloto fue directo y reveló que tiene una muy buena química con Shirley Arica.

Mario Hart volvió a estar en el centro de los comentarios luego de ser captado junto a Shirley Arica en una salida nocturna. Las imágenes fueron difundidas por ‘Amor y Fuego’ y rápidamente generaron especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

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Mario Hart reveló si tiene un vínculo con Shirley Arica

Ante los rumores, el piloto decidió aclarar qué ocurrió aquella noche y aseguró que el encuentro no tuvo carácter romántico. Según explicó, estuvo acompañado por Shirley y otros amigos, por lo que descartó que se haya tratado de una cita.

Mario Hart también se refirió a la cercanía que mantiene con la modelo y dejó claro que, por ahora, entre ambos existe únicamente una amistad. Sus declaraciones llegaron después de que las imágenes despertaran comentarios sobre una posible relación.

(Foto: Amor y Fuego)

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El exchico reality recordó además que ya había compartido momentos con Shirley en el pódcast de la modelo. Según contó, durante aquella experiencia ambos lograron tener una buena conexión, pero aseguró que eso no pasó a mayores.

"Hicimos una bonita química cuando hicimos el pódcast de ella y nada más", manifestó Mario Hart al ser consultado sobre la posibilidad de que exista algún interés sentimental entre ambos.