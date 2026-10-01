Korina Rivadeneira escribe a Mario Hart con corazones y elimina su comentario poco después

Korina Rivadeneira comentó la publicación de Mario Hart y sorprendió a seguidores. (Foto: Mario Hart - Korina Rivadeneira / IG)

Korina Rivadeneira dejó una inesperada frase en la publicación de Mario Hart y rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Korina Rivadeneira volvió a llamar la atención en redes sociales luego de dejar un inesperado comentario en una publicación de Mario Hart. La modelo venezolana escribió unas palabras dirigidas al padre de sus dos hijos.

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Korina Rivadeneira le envió singular mensaje a Mario Hart

El hecho ocurrió después de que Mario Hart compartiera el videoclip de su nueva canción, con la que marca su regreso a la música y apuesta nuevamente por la cumbia. El tema habla sobre el final de una relación y los intentos por recuperar un romance que finalmente no pudo continuar.

La letra llevó a algunos usuarios a relacionar la canción con la historia sentimental que Mario Hart vivió junto a Korina. En medio de los comentarios, la venezolana decidió escribirle públicamente al piloto y sorprendió con un mensaje que no pasó desapercibido.

"Gracias, lo intentamos. Que te vaya bonito siempre", escribió Korina, acompañando sus palabras con emojis de corazones. El comentario permaneció visible durante poco tiempo y, minutos después, fue eliminado de la publicación.

.(Foto: Willax)

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Aunque Korina borró el mensaje, algunos usuarios lograron capturar la publicación antes de que desapareciera y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Esto provocó que surgieran diferentes teorías sobre el verdadero significado de sus palabras.